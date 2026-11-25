Τρεις πολίτες έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδησσό ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Σαμάρα από ουκρανικά drones σε κόμβο διύλισης πετρελαίου

Νέες εκατέρωθεν αεροπορικές επιθέσεις με νεκρούς, τραυματίες και υλικές ζημιές σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (24/11/2026) μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τριών πολιτών και τον τραυματισμό πέντε. Συγκεκριμένα, στην περιφέρεια του Κιέβου (στην περιοχή Μπίλα Τσέρκβα) σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ μέσα στην πρωτεύουσα συντρίμμια drones προκάλεσαν φωτιά σε 16ώροφη πολυκατοικία, τραυματίζοντας δύο άτομα και προκαλώντας ζημιές σε ένα εμπορικό κτίριο.

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Παράλληλα, στην Οδησσό σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως έπληξε ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε στρατιωτικά εφόδια.

REUTERS/Gleb Garanich

Αντίστοιχα, στη ρωσική επικράτεια, επίθεση ουκρανικών drones στη Σαμάρα (έναν σημαντικό κόμβο διύλισης πετρελαίου της κρατικής εταιρείας Rosneft) στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε υλικές ζημιές και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Την ίδια στιγμή, αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για πλήγματα σε τρία ρωσικά διυλιστήρια, καθώς και για επίθεση με drones σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης.