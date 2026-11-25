Eνώ το 1990 ο μέσος ενήλικας ηλικίας 16 έως 44 ετών στη Βρετανία έκανε σεξ περίπου τέσσερις φορές τον μήνα, το 2024 ο μέσος όρος έχει πέσει στις δύο φορές τον μήνα

Νέα μεγάλης κλίμακας έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Τhe Lancet καταγράφει σημαντική μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας στη Βρετανία, με περίπου έναν στους τρεις νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών να δηλώνουν ότι δεν έχουν κάνει ποτέ σεξ και τον μέσο όρο επαφών να έχει υποδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1990.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal) που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «σεξουαλική ύφεση», καθώς η σημερινή γενιά νέων εμφανίζει τη χαμηλότερη σεξουαλική δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών.

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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σχεδόν τέσσερις στις δέκα γυναίκες ηλικίας 16 έως 24 ετών (37,7%) και περισσότεροι από έναν στους τέσσερις άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας (28,4%) δεν έχουν έρθει ποτέ σε σεξουαλική επαφή. Συνολικά, περίπου ένας στους τρεις νέους 16–24 ετών παραμένει παρθένος, ποσοστό που παρουσιάζει έντονη άνοδο σε σύγκριση με το περίπου ένας στους πέντε που καταγραφόταν την περίοδο 1990–2010.

Την ίδια ώρα, η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών έχει μειωθεί ευρύτερα στον πληθυσμό: ενώ το 1990 ο μέσος ενήλικας ηλικίας 16 έως 44 ετών στη Βρετανία έκανε σεξ περίπου τέσσερις φορές τον μήνα, το 2024 ο μέσος όρος έχει πέσει στις δύο φορές τον μήνα.

Η επικεφαλής της μελέτης και ακαδημαϊκή διευθύντρια του Natsal, δρ Σόαζιγκ Κλίφτον, χαρακτήρισε τα ευρήματα «εντυπωσιακά», σημειώνοντας στη Daily Mail ότι συνήθως σε τέτοιες έρευνες παρατηρούνται μικρές μεταβολές στον χρόνο, ενώ εδώ οι διαφορές είναι ιδιαίτερα έντονες.

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«Ίσως μια μέρα κάνω σεξ»

Μιλώντας στη Daily Mail, η 30χρονη δημοσιογράφος Μαλβίκα Πάντιν ανέφερε ότι δεν έχει κάνει ποτέ σεξ και δεν νιώθει επιθυμία για σωματική οικειότητα. Όπως είπε, είχε ρομαντικές σχέσεις με άνδρες και γυναίκες που περιλάμβαναν συντροφικότητα, χωρίς όμως σωματικό κομμάτι, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «ασεξουαλική», αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει στο μέλλον.

Η ίδια εκτίμησε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει πιο ορατό το γεγονός πως αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν χωρίς σεξ, μειώνοντας την κοινωνική πίεση, ενώ σημείωσε ότι η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας περιορίζει τις αυθόρμητες διαπροσωπικές γνωριμίες καθώς η επικοινωνία γίνεται κυρίως πίσω από οθόνες.

Τα ανησυχητικά ευρήματα της έρευνας

Τα στοιχεία προέρχονται από τον νέο κύκλο της δεκαετούς έρευνας Natsal, η οποία ανέλυσε τις τάσεις στη σεξουαλική συμπεριφορά στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία από το 1990 έως το 2024, με δείγμα άνω των 6.700 ατόμων ηλικίας 16 έως 59 ετών. Η μελέτη δεν περιλαμβάνει δεδομένα από άλλες χώρες ούτε διεθνείς συγκρίσεις.

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Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να τεκμηριώσουν με βεβαιότητα τα αίτια των μεταβολών, ωστόσο αναφέρουν ως πιθανούς παράγοντες την αυξημένη ενασχόληση με την ψηφιακή τεχνολογία, τον περισσότερο χρόνο στο σπίτι και στο διαδίκτυο, τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, τη λιγότερη κοινωνική έξοδο και το γεγονός ότι περισσότεροι νεαροί ενήλικες παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι, γεγονός που δυσκολεύει πρακτικά και την αναζήτηση ιδιωτικού χώρου.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο 33χρονος Μπεν Χάρις από το Κεντ, που συμμετείχε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Virgin Island του Channel 4, υποστήριξε ότι οι εφαρμογές γνωριμιών (όπως το Tinder και το Hinge) τροφοδοτούν τον εγωισμό και δημιουργούν την «ψευδαίσθηση της απεριόριστης επιλογής», με αποτέλεσμα πολλοί να περιμένουν τον «τέλειο» άνθρωπο και να μη δεσμεύονται.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα που αναδεικνύονται στο ρεπορτάζ ως πιο σεξουαλικά ενεργοί εμφανίζονται οι ενήλικες ηλικίας 25 έως 34 ετών, με μέσο όρο περίπου τρεις επαφές τον μήνα. Συνολικά, το 77% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι είχε σεξουαλική επαφή τον προηγούμενο χρόνο, ενώ ο μέσος όρος ανά φύλο διαμορφώθηκε σε μία φορά τον μήνα για τις γυναίκες και δύο φορές τον μήνα για τους άνδρες.

Το ποσοστό των ανδρών που ανέφεραν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες υπερτριπλασιάστηκε από το 4% το 2010 σε 12,3% το 2024, ενώ στις γυναίκες περισσότερο από διπλασιάστηκε (από 6,8% σε 14%). Παράλληλα, ο αριθμός των νεαρών γυναικών που δεν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά καταγράφεται τετραπλάσιος.

Εθισμένοι σε πορνογραφικό υλικό

Σχεδόν εννέα στους δέκα άνδρες (σχεδόν 9 στους 10) και μία στις δύο γυναίκες ηλικίας 16–24 ετών δήλωσαν ότι παρακολούθησαν πορνογραφικό υλικό τον τελευταίο χρόνο, ενώ σχεδόν οι μισοί ανέφεραν ότι έστειλαν ή έλαβαν μηνύματα με σεξουαλικά σαφές περιεχόμενο. Ωστόσο, η δρ Κλίφτον σημείωσε ότι όσοι δεν έχουν κάνει ποτέ σεξ εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα να βλέπουν πορνογραφία, υποδηλώνοντας ότι η διαδικτυακή δραστηριότητα δεν αντικαθιστά απαραίτητα τη σωματική οικειότητα.

Ιδιαίτερα χαμηλό καταγράφηκε το ποσοστό των σεξουαλικά ενεργών νέων 16–24 ετών που υποβλήθηκαν σε έλεγχο για χλαμύδια την περίοδο 2022–2024 (μόλις 18%, έναντι 54% μια δεκαετία νωρίτερα). Ο καθηγητής λοιμωδών νοσημάτων στο UCL, Νάιτζελ Φιλντ, σημείωσε ότι η στροφή από τις κλινικές δομές στα κιτ αυτοελέγχου που αποστέλλονται ταχυδρομικώς δεν εξυπηρετεί όλους, ιδίως όσους μένουν με τους γονείς τους και δεν επιθυμούν να παραλαμβάνουν τέτοια δέματα στο σπίτι.