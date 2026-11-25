Η σημερινή αθλητική δράση περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο Champions League, με εννέα αγώνες να διεξάγονται για τη League Phase, αλλά και στην EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

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Ξεχωρίζουν επίσης οι αναμετρήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ζαλγκίρις και της Μπασκόνια με την Αναντολού Εφές, καθώς και η μάχη της Εθνικής Ελλάδας U17 με το Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

16:30 Κατάρ – Ελλάδα (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

17:00 Ιταλία – Νότια Κορέα (Novasports 6HD)

18:00 Ντουμπάι – Παρτίζαν (Novasports 4HD)

19:00 Ιταλία – Νότια Κορέα (Novasports 6HD)

19:45 Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ (Magenta Sport 4)

19:45 Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 3)

21:00 Ιταλία – Νότια Κορέα (Novasports 6HD)

21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports Prime)

21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές (Novasports Start)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports 4HD)

22:00 Λιλ – Μπάγερν Μονάχου (Magenta Sport 5)

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε (Magenta Sport 9)

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ (Magenta Sport 8)

22:00 Ίντερ – Στουτγκάρδη (Magenta Sport 7)

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ (Magenta Sport 6)

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Magenta Sport 3)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα (Magenta Sport 2)





