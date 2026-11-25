Παρά τη δέσμευση των ζαχαροπλαστών για σταθερότητα, οι πρώτες τιμές στην αγορά δείχνουν μικρές ανατιμήσεις στα παραδοσιακά γλυκά λόγω του κόστους των πρώτων υλών

Έναν μήνα πριν από τα Χριστούγεννα, τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και οι δίπλες έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στις βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Το ερώτημα, ωστόσο, για τους καταναλωτές είναι πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα αγαπημένα γλυκά των ημερών.

Από την πλευρά τους, οι ζαχαροπλάστες έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν τις τιμές στα περσινά επίπεδα, μετά τη συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Βασίλη Σπανάκη. Ωστόσο, οι πρώτες τιμές που καταγράφονται στην αγορά δείχνουν ότι σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων υπάρχουν ήδη μικρές ανατιμήσεις.

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Η δέσμευση για σταθερές τιμές στα 5.000 ζαχαροπλαστεία

Τη δέσμευση των επαγγελματιών του κλάδου να συγκρατήσουν τις τιμές ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη συνάντησή του με την Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών.

Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 5.000 ζαχαροπλαστεία, με κάθε μέσο κατάστημα να διαθέτει περίπου 250 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αρκετά προϊόντα οι τιμές παραμένουν σταθερές, ενώ σε ορισμένα είδη σοκολατοειδών καταγράφονται χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι.

Η συγκράτηση των τιμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των γιορτών, καθώς η ζήτηση για παραδοσιακά γλυκά αυξάνεται σημαντικά και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους.

Πόσο κοστίζουν φέτος μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες

Οι πρώτες τιμές που καταγράφονται στην αγορά δείχνουν ότι τα χριστουγεννιάτικα γλυκά δεν μένουν ανεπηρέαστα από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Πρωινό» του MEGA, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Μελομακάρονα: Από 13 έως 18,50 ευρώ το κιλό, έναντι 12,50 έως 18 ευρώ πέρυσι.

Από 13 έως 18,50 ευρώ το κιλό, έναντι 12,50 έως 18 ευρώ πέρυσι. Κουραμπιέδες: Από 16 έως 20 ευρώ το κιλό, έναντι 14,80 έως 19,80 ευρώ το 2025.

Από 16 έως 20 ευρώ το κιλό, έναντι 14,80 έως 19,80 ευρώ το 2025. Δίπλες: Από 16,50 έως 21,50 ευρώ το κιλό, έναντι 16 έως 21 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι διαφορές είναι σχετικά περιορισμένες, ωστόσο αποτυπώνουν την ανοδική πίεση που δέχεται η αγορά των γιορτινών γλυκών.

Γιατί πιέζονται οι τιμές

Οι επαγγελματίες του κλάδου αποδίδουν τις αυξημένες τιμές κυρίως στο κόστος των πρώτων υλών. Το βούτυρο, το μέλι, τα καρύδια και τα αμύγδαλα αποτελούν βασικά συστατικά των παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων γλυκών και επηρεάζουν άμεσα το τελικό κόστος παραγωγής.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργούν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τα ενοίκια, οι μισθοί και οι ανατιμήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ενδεικτικό είναι ότι την προηγούμενη χρονιά οι ζαχαροπλάστες είχαν επισημάνει πως αρκετές πρώτες ύλες είχαν ακριβύνει σημαντικά, με τις αυξήσεις σε βούτυρο, μέλι, καρύδια και αμύγδαλα να φτάνουν, σύμφωνα με τότε δηλώσεις εκπροσώπων του κλάδου, ακόμη και το 30%-40%.