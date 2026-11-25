Σύμφωνα με το Politico, η πρόσφατη αναταραχή στις τεχνολογικές μετοχές επαναφέρει τα σενάρια κατάρρευσης της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Η εντυπωσιακή άνοδος των μετοχών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πλέον πηγή ανησυχίας για τις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν φόβους ότι η φρενίτιδα γύρω από την AI ενδέχεται να υποκρύπτει μια νέα χρηματιστηριακή φούσκα. Οι έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με την εξάρτηση του τεχνολογικού κλάδου από συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες, ενισχύουν τις ανησυχίες για μια ενδεχόμενη απότομη διόρθωση.

Σύμφωνα με το Politico, η πρόσφατη αναταραχή στις τεχνολογικές μετοχές επαναφέρει τα σενάρια κατάρρευσης της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιπτώσεις ενδέχεται να μην περιοριστούν στους επενδυτές της Wall Street, αλλά να επεκταθούν στις συντάξεις και τις αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

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Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia έδωσε προσωρινή ώθηση στην αγορά, καθώς η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1 τρισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα. Ωστόσο, η μετοχή υποχώρησε κατά 8,5% την επόμενη ημέρα και παραμένει 37% χαμηλότερα από το υψηλό της στις αρχές Οκτωβρίου.

Το Politico αναλύει πέντε λόγους για τους οποίους μια ενδεχόμενη κατάρρευση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους Ευρωπαίους πολιτικούς.

1. Σε κίνδυνο οι συντάξεις των πολιτών

Στους σημαντικότερους κινδύνους συγκαταλέγονται τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια, καθώς ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεών τους παραμένει συνδεδεμένο με τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και, ειδικότερα, με τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Στη Βρετανία, η αρμόδια εποπτική αρχή για τις συντάξεις προειδοποίησε τους κατόχους συνταξιοδοτικών προγραμμάτων να περιορίσουν την υπερβολική έκθεσή τους σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι μια ενδεχόμενη χρηματιστηριακή διόρθωση μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να πλήξει τα χαρτοφυλάκιά τους.

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Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι περισσότερο από το μισό των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων των Βρετανών βουλευτών είναι επενδεδυμένο σε μετοχές του εξωτερικού, κυρίως στις ΗΠΑ. Μεταξύ των μεγαλύτερων συμμετοχών τους περιλαμβάνονται οι Apple, Microsoft και Alphabet.

Jensen Huang returns to Nvidia, vows to be ‘a better CEO’ #AletihadNewsCenter #USA #AI #Nvidia #trending https://t.co/b2VyG6Capl — Aletihad English (@AletihadEn) November 25, 2026

Οι τρεις εταιρείες κατέγραψαν μέση πτώση άνω του 5% τον τελευταίο μήνα, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά δεν παραμένει στο απυρόβλητο. Παρότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τις επενδύσεις των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων των ευρωβουλευτών, τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία εμφανίζουν σημαντική έκθεση στις μετοχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ολλανδική εταιρεία ημιαγωγών ASML, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον κλάδο, η μετοχή της οποίας υποχώρησε περισσότερο από 14% μέσα σε έναν μήνα.

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2. Οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν τους πολίτες να επενδύσουν στις μετοχές

Ένας επιπλέον κίνδυνος ανακύπτει από την πολιτική αρκετών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια επιδιώκουν να κατευθύνουν τους πολίτες από τις τραπεζικές καταθέσεις προς τις χρηματιστηριακές επενδύσεις.

Η λογική της εν λόγω πολιτικής εδράζεται στην εκτίμηση ότι οι μετοχές μπορούν, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να αποδώσουν υψηλότερα κέρδη σε σχέση με τα μετρητά, διοχετεύοντας παράλληλα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία.

Στη Βρετανία, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς είχε θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της συμμετοχής των ιδιωτών στις χρηματιστηριακές αγορές, προωθώντας εκστρατεία ενημέρωσης και μεταρρυθμίσεις στα επενδυτικά προγράμματα ISA.

Παράλληλα, στις Βρυξέλλες, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προωθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις κεφαλαιαγορές. Στόχος είναι η αξιοποίηση των καταθέσεων των Ευρωπαίων, που ανέρχονται σε περίπου 11 τρισ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις και η οικονομική ανάπτυξη.

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Ωστόσο, μια πιθανή κατάρρευση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να μετατρέψει αυτή την προσπάθεια σε σοβαρό πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότερο από το ένα τέταρτο ενός παγκόσμιου χρηματιστηριακού δείκτη ενδέχεται να αποτελείται από μόλις οκτώ αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Κατά συνέπεια, ακόμη και επενδυτές που θεωρούν ότι έχουν διαφοροποιήσει επαρκώς τα χαρτοφυλάκιά τους ενδέχεται να είναι εκτεθειμένοι σε μια ενδεχόμενη κατάρρευση των μετοχών του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

3. Οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και την απασχόληση

Μια εκτεταμένη χρηματιστηριακή διόρθωση δεν θα περιοριζόταν στις απώλειες των επενδυτών, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Σε έκθεσή της τον Ιούλιο, η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη διόρθωση στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης –λόγω μεταβολής των προσδοκιών για την παραγωγικότητα και την κερδοφορία των τεχνολογικών επιχειρήσεων– θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση 2,2% στο ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου παρουσιάζει περιορισμένη άμεση έκθεση σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν το 30% των εσόδων των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν προέρχεται από τις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, μια ενδεχόμενη αναταραχή στην αμερικανική οικονομία θα μπορούσε να μεταδοθεί ταχέως στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών προειδοποίησε τον Σεπτέμβριο ότι οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης χρηματιστηριακής κατάρρευσης θα μπορούσαν να είναι σοβαρότερες από ό,τι στο παρελθόν, δεδομένου ότι τα νοικοκυριά επενδύουν πλέον μεγαλύτερο μέρος του πλούτου τους σε μετοχές.

Επιπλέον, μια επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων του Bloomberg, η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στο ένα τέταρτο της οικονομικής ανάπτυξης της Βρετανίας κατά το τρέχον έτος.

4. Το πολιτικό κόστος από τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επενδύσει πολιτικά και οικονομικά στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να μεταφέρουν το κέντρο βάρους της συγκεκριμένης τεχνολογίας πιο κοντά στην Ευρώπη, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις ΗΠΑ και την Ασία.

Η Βρετανία, μέσω του National Wealth Fund, στήριξε το καλοκαίρι την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων ύψους 300 εκατ. λιρών, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της εγχώριας τεχνολογικής αυτονομίας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να διαθέσει 10 δισ. ευρώ σε δημόσια χρηματοδότηση για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, επιδιώκοντας να μειώσει την εξάρτησή της από τεχνολογικές υποδομές του εξωτερικού.

Στη Βρετανία, μάλιστα, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά υπουργική θέση αρμόδια για την τεχνητή νοημοσύνη, με συμμετοχή στο υπουργικό συμβούλιο.

Το πρόβλημα για τις κυβερνήσεις είναι ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση της αγοράς θα μπορούσε να μετατρέψει τις συγκεκριμένες επενδύσεις σε πολιτικό βάρος, ιδιαίτερα εάν αποδειχθεί ότι σημαντικά δημόσια κεφάλαια διοχετεύθηκαν σε έναν κλάδο που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Ο διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, Ρας Μολντ, επισημαίνει ότι τεχνολογικές καινοτομίες με τεράστιες δυνατότητες στο παρελθόν –όπως οι σιδηρόδρομοι τη δεκαετία του 1840 και οι μετοχές τεχνολογίας τη δεκαετία του 1990– δεν απέτρεψαν σημαντικές απώλειες για τους επενδυτές.

Η τεχνολογική επανάσταση δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι πρωταγωνίστριες εταιρείες θα καταφέρουν να αναπτύξουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και να εξασφαλίσουν σταθερή κερδοφορία.

5. Ο κίνδυνος ενός ντόμινο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Ο πέμπτος και ίσως πιο ανησυχητικός κίνδυνος αφορά το ενδεχόμενο μια κατάρρευση στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε άλλα τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αγορά ιδιωτικής πιστωτικής χρηματοδότησης (private credit), καθώς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διοχετεύουν σημαντικά κεφάλαια σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή και την ανάπτυξη των ιδιαίτερα δαπανηρών κέντρων δεδομένων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, πάνω από το μισό της εξωτερικής χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί για τα κέντρα δεδομένων την επόμενη διετία ενδέχεται να καλυφθεί μέσω δανεισμού. Από το ποσό αυτό, περίπου 700 δισ. δολάρια αναμένεται να προέλθουν από εταιρείες ιδιωτικής πιστωτικής χρηματοδότησης.

Πρόκειται για έναν κλάδο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επενδυτικά κεφάλαια και συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία λειτουργούν υπό διαφορετικό και συχνά λιγότερο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με τις παραδοσιακές τράπεζες.

Την ίδια στιγμή, κυβερνήσεις στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενθαρρύνει την πρόσβαση των πολιτών σε ιδιωτικές αγορές, ενώ έχουν προωθήσει την τοποθέτηση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων σε τέτοιου είδους επενδύσεις.

Εάν η αγορά ιδιωτικής πιστωτικής χρηματοδότησης αντιμετωπίσει σοβαρή κρίση, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν και στις τράπεζες, λόγω της στενής διασύνδεσης μεταξύ των δύο τομέων.

Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η πολυπλοκότητα στη χρηματοδότηση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η περιορισμένη διαφάνεια ορισμένων συμφωνιών ενδέχεται να δυσχεράνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον υπολογισμό της πραγματικής έκθεσής τους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το ερώτημα που απασχολεί τις αγορές: Νέα φούσκα dot-com ή κρίση τύπου 2008;

Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί πλέον τους Ευρωπαίους πολιτικούς και τους επενδυτές αφορά το μέγεθος των πιθανών συνεπειών από μια ενδεχόμενη κατάρρευση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Το σενάριο που προκαλεί τη μικρότερη ανησυχία παραπέμπει στη φούσκα των εταιρειών dot-com στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν οι χρηματιστηριακές αγορές υπέστησαν σημαντική διόρθωση, χωρίς όμως οι συνέπειες να πλήξουν εξίσου βαθιά κάθε πτυχή της οικονομίας.

Το δυσμενέστερο σενάριο αφορά μια κρίση με χαρακτηριστικά ανάλογα εκείνων του 2008, όταν η κατάρρευση της χρηματοπιστωτικής αγοράς μεταδόθηκε στο σύνολο του οικονομικού συστήματος, προκαλώντας διεθνή ύφεση.

Το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη οδεύει προς μια απλή χρηματιστηριακή διόρθωση ή προς μια κρίση με ευρύτερες οικονομικές προεκτάσεις παραμένει αναπάντητο. Είναι πάντως βέβαιο ότι η Ευρώπη διαθέτει πλέον σημαντική οικονομική και πολιτική έκθεση στην πορεία της συγκεκριμένης τεχνολογίας.