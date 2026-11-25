Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την επιβλητική επικράτηση επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο παρκέ για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena, την Τετάρτη (25/11, 21:15), με στόχο να δώσουν συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις και να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

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Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.