Ο χρυσός δέχεται συνεχιζόμενες πιέσεις στις διεθνείς αγορές, καθώς οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής ανόδου στην τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν σε ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Παράλληλα, τα σχεδιαζόμενα μέτρα του Λευκού Οίκου για επιβολή νέων δασμών ενισχύουν την πεποίθηση ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματεύεται κοντά στο ψυχολογικό όριο των 3.500 δολαρίων ανά ουγγιά, έχοντας χάσει πάνω από 2% την Τρίτη, εξανεμίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή, με τους επενδυτές να επανεκτιμούν τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών ομίλων και τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Δασμοί και ανακατατάξεις στο επενδυτικό τοπίο

Η είδηση ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για αύξηση δασμών σε προϊόντα από την Κίνα, την ΕΕ και πάνω από δώδεκα ακόμη οικονομίες έχει προκαλέσει αναταραχή. Παρά τον ρόλο του ως «ασφαλές καταφύγιο», ο χρυσός δεν λειτούργησε υποστηρικτικά, καθώς πολλοί επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις για την κάλυψη ζημιών από άλλες θέσεις, επιβεβαιώνοντας μια συχνή τάση σε περιόδους μαζικών ρευστοποιήσεων. Αντίθετα, τα αμερικανικά ομόλογα ενισχύθηκαν, οδηγώντας σε πτώση των αποδόσεών τους. Αν και θεωρητικά η υποχώρηση των αποδόσεων ευνοεί τον χρυσό, η επίδραση αυτή επισκιάστηκε από την ανάγκη για ρευστότητα και τις προσδοκίες για τη νομισματική σύσφιγξη. Επιπλέον, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ανέκαμψε στο υψηλότερο επίπεδο διετίας, ενισχύοντας τα επιχειρήματα για μια αυστηρότερη πολιτική από τη Fed.

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Η σημασία του πληθωρισμού και οι τεχνικές προβλέψεις

Η προοπτική αύξησης του κόστους δανεισμού τον Δεκέμβριο θεωρείται σχεδόν βέβαιη, γεγονός που επιβαρύνει τον χρυσό, ο οποίος έχει απολέσει περίπου 8% από τις αρχές Νοεμβρίου, μετά από πτώση 7% τον Οκτώβριο. Το βλέμμα των αγορών στρέφεται τώρα στον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) που αναμένεται την Τετάρτη. Σύμφωνα με τη Ντιλίν Γου, αναλύτρια της Pepperstone Group, «Οι προοπτικές της πολιτικής της Fed παραμένουν το σημαντικότερο εμπόδιο για τον χρυσό». Η ίδια σημειώνει πως το επίπεδο των 3.500 δολαρίων είναι καθοριστικό: «Η διατήρηση της τιμής πάνω από αυτό το ψυχολογικό όριο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση σταθεροποίησης. Αντίθετα, μια διατηρήσιμη διάσπασή του προς τα κάτω θα άνοιγε τον δρόμο για ένα νέο κύμα απωλειών».

Εν τω μεταξύ, στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναλλαγές με ψηφιακό χρυσό, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της αγοράς. Στις τελευταίες συναλλαγές, ο χρυσός spot υποχωρούσε κατά 0,5% στα 3.536,98 δολάρια, ενώ πιέσεις δέχθηκαν επίσης το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο. Η ενίσχυση του δολαρίου λειτουργεί ως πρόσθετο βάρος, καθιστώντας τα μέταλλα ακριβότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.