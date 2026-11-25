Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μπογκόρ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Τζακάρτα

Είκοσι έξι εργαζόμενοι σε παράνομο χρυσωρυχείο στην Ινδονησία παραμένουν παγιδευμένοι στο εσωτερικό του, έπειτα από πλημμύρα που προκλήθηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μπογκόρ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Τζακάρτα, όταν οι έντονες βροχοπτώσεις της Δευτέρας προκάλεσαν την υπερχείλιση γειτονικού ποταμού. Τα νερά εισέβαλαν στις υπόγειες στοές του μεταλλείου, εγκλωβίζοντας δεκάδες μεταλλωρύχους.

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Inundação deixa 26 trabalhadores presos em mina de ouro ilegal na Indonésia; veja vídeo | Água tomou o local após fortes chuvas atingirem a região na última segunda, 23. As autoridades só foram informadas sobre os mineiros presos na tarde desta quarta https://t.co/BOdDlYYN7T https://t.co/mAwOBBlVaj — Estadão 🗞️ (@Estadao) November 25, 2026

Όπως δήλωσε ο Έντρα Ροσμαουάν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη δυτική Ιάβα, οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι 26 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι.

Έντεκα εργαζόμενοι κατάφεραν να διαφύγουν

Σύμφωνα με την αστυνομία, έντεκα εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν από το μεταλλείο προτού τα νερά πλημμυρίσουν τις στοές.

Την ίδια ώρα, μεικτή ομάδα διασωστών επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Sebanyak 26 pekerja tambang emas ilegal (PETI) diduga masih terjebak di dalam dua lubang galian di kawasan Gunung Butak, aliran Sungai Ciseureuh, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. #tambangemas #BreakingNews https://t.co/RyqtqIClFT Διαφήμιση Διαφήμιση November 25, 2026

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι οι διασώστες καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να εισέλθουν στις υπόγειες εγκαταστάσεις, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες λόγω των καιρικών συνθηκών και του περιορισμένου πλάτους των στοών.

Συχνά τα δυστυχήματα σε παράνομα ορυχεία στην Ινδονησία

Τα εργατικά δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία, ένα τεράστιο αρχιπέλαγος της Νοτιοανατολικής Ασίας με πλούσιο υπέδαφος και σημαντικά κοιτάσματα φυσικών πόρων.

Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τις αρχές, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων για τους εργαζομένους.