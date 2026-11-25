Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Τετάρτης 25/11 στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού, τη Βασιλίσσης Σοφίας και την Αττική Οδό.

Λόγω της αλλαγής των δρομολογίων των ΜΜΕ εξαιτίας της πανελλαδικής απεργίας, αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού (άνοδος και κάθοδος), όπως και στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, σύμφωνα με ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Ειδικότερα, καθυστερήσεις 25΄-30΄ σημειώνονται από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 10΄-15΄ από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 25, 2026