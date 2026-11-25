Πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ φέρεται να αρνήθηκε τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο, θέτοντας ως όρο να βελτιωθεί πρώτα η ατομική του υγιεινή.

Προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια διέταξε ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, με αφορμή καταγγελία συγγενούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον θάνατο ενός 60χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ φέρεται να αρνήθηκε τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο, θέτοντας ως όρο να βελτιωθεί πρώτα η ατομική του υγιεινή, με αποτέλεσμα ο 60χρονος να καταλήξει αργότερα στο σπίτι του.

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Παράλληλα με την εισαγγελική έρευνα, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) στο παράρτημα της Λάρισας, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνονται ήδη καταθέσεις εργαζομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως ο χειρισμός του περιστατικού.

Από την πλευρά του, το ΕΚΑΒ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα της 20ής Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει, είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνήματα από συγγενή του 60χρονου, ο οποίος εξέφραζε ανησυχία επειδή ο ασθενής —που είχε ψυχιατρικό ιστορικό— δεν έτρωγε και αρνούνταν να πάει στο νοσοκομείο, με το κέντρο να τον συμβουλεύει να ζητήσει εισαγγελική παραγγελία.

Αργότερα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, μετά από νέα κλήση που ανέφερε ότι ο 60χρονος βρισκόταν σε ληθαργική κατάσταση, έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άνδρας δεν ήταν σε λήθαργο, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε τόσο τη μέτρηση των ζωτικών του σημείων όσο και τη μεταφορά του. Επιπλέον, το πλήρωμα επισήμανε στον συγγενή την ανάγκη φροντίδας της ατομικής υγιεινής του ασθενούς βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, με αποτέλεσμα ο συγγενής να υπογράψει τελικά άρνηση διακομιδής.