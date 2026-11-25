Η συνολική οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται στα 12.650.000 ευρώ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας

Έπειτα από έρευνα διάρκειας άνω του ενός έτους, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε κύκλωμα παράνομης είσπραξης αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων, στο οποίο συμμετείχαν κυρίως ένστολοι. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ως φερόμενοι εγκέφαλοι της υπόθεσης εμφανίζονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και ένας στρατιωτικός, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αθήνα και στα Ιωάννινα.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, ενώ η συνολική οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται στα 12.650.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνες σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, συλλαμβάνοντας συνολικά 22 άτομα, μεταξύ των οποίων οκτώ ένστολους.

Εικονικές αποδείξεις διαμονής μέσω εταιρειών-βιτρινών

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν στήσει ένα οργανωμένο σύστημα έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής. Μέσω αυτού, δημόσιοι υπάλληλοι εισέπρατταν παράνομα αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις, χωρίς να έχουν διαμείνει σε ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα.

Για την υλοποίηση του σχεδίου φέρονται να χρησιμοποιούσαν, σε αρκετές περιπτώσεις, εταιρείες-βιτρίνες που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

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Σε άλλες περιπτώσεις, οι εικονικές αποδείξεις εκδίδονταν από υπαρκτά καταλύματα, τα οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, διαχειρίζονταν μέλη του κυκλώματος.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη δραστηριότητα βρίσκονταν δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες είχαν αναπτύξει μηχανισμό παραγωγής και διάθεσης πλαστών παραστατικών διαμονής.

Συλλήψεις επ’ αυτοφώρω και δεκάδες πρόσωπα στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Παράλληλα, η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών έχει επεκταθεί σε δεκάδες ακόμη πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τουλάχιστον:

60 λιμενικοί .

. 23 αστυνομικοί .

. Μία πολιτική υπάλληλος.

Ακόμη 17 δημόσιοι λειτουργοί, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.

Σε ό,τι αφορά τη δομή των δύο εγκληματικών οργανώσεων, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, επικεφαλής της πρώτης φέρεται να ήταν μία γυναίκα, ενώ τη δεύτερη φέρεται να διηύθυνε ένας άνδρας.

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Βρέθηκαν 400.000 ευρώ σε μετρητά

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό στοιχείων και πειστηρίων, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν το σύνολο του δικτύου, τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων και την έκταση της οικονομικής ζημίας που φέρεται να υπέστη το Δημόσιο.