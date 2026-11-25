Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν διαφύγει από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, όπου κρατούνταν για προηγούμενα αδικήματα

Στη σύλληψη τριών ανήλικων ημεδαπών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για τη ληστεία σε βάρος ενός 16χρονου μέσα σε αστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11/2026) στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού των ΚΤΕΛ «Μακεδονία». Οι τρεις νεαροί προσέγγισαν τον ανήλικο επιβάτη εντός του λεωφορείου και, ασκώντας του σωματική βία, του άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

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Από την εξακρίβωση των στοιχείων τους προέκυψε ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν διαφύγει από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, όπου κρατούνταν για προηγούμενα αδικήματα — οι δύο έπειτα από αποφάσεις δικαστηρίων ανηλίκων της Θεσσαλονίκης για κλοπές, ληστείες και σωματικές βλάβες, και ο τρίτος με διάταξη ανακριτή Χανίων για διακεκριμένες κλοπές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.