Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητά εξηγήσεις για συμβάσεις άνω των 750.000 ευρώ που φέρονται να έλαβαν εταιρείες του γραμματέα της ΕΛΑΣ από τον Δήμο Στυλίδας το 2025

Σοβαρά ερωτήματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, και τις δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν εξασφαλίσει εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ως μέτοχος, θέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή νέες αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν στο parapolitika.gr.

Σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι τα δημοσιεύματα εγείρουν ερωτήματα τόσο για τον κ. Χατζηγιαννάκη όσο και για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για τις εταιρικές συμμετοχές, τις συμβάσεις με δημόσιους φορείς και τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ.

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Οι συμβάσεις άνω των 750.000 ευρώ στον Δήμο Στυλίδας

Ειδικότερα, ο Παύλος Μαρινάκης διερωτάται γιατί ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, στη δήλωση που έκανε την προηγούμενη ημέρα, αναφέρθηκε μόνο στη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, από την οποία, όπως είπε, έχει αποχωρήσει από το 2014, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για τις υπόλοιπες εταιρείες στις οποίες φέρεται να συμμετέχει.

Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί σε πόσες εταιρείες είναι μέτοχος και πόσες δημόσιες συμβάσεις έχουν αναλάβει αυτές.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις συμβάσεις έργων συνολικού ύψους άνω των 750.000 ευρώ που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρονται να έλαβαν το 2025 εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη από τον Δήμο Στυλίδας. Όπως επισημαίνει, οι αναθέσεις φέρεται να έγιναν με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση του κατεπείγοντος και με εκπτώσεις από 1,59% έως 3%.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδέει χρονικά τις συγκεκριμένες συμβάσεις με τη σύσταση, τον Φεβρουάριο του 2025, άλλης εταιρείας από τον γραμματέα της ΕΛΑΣ και τον δήμαρχο Στυλίδας, στην οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διατηρούν από κοινού ποσοστό 50% ο καθένας.

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Με βάση τα παραπάνω, θέτει το ερώτημα εάν είναι συμβατό με το «ηθικό πλεονέκτημα» το γεγονός ότι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο κ. Χατζηγιαννάκης φέρονται να εξασφάλισαν συμβάσεις από τον ίδιο δήμο λίγους μήνες μετά την ίδρυση της κοινής εταιρείας.

Το ερώτημα για τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει ο Παύλος Μαρινάκης αφορά τη μεταφορά της έδρας μίας από τις εταιρείες που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έλαβαν δημόσιες συμβάσεις, στην οδό Φιλελλήνων.

Όπως αναφέρει, στο ίδιο σημείο στεγάστηκαν και τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα. Ζητά, επομένως, να διευκρινιστεί με ποια διαδικασία και με την έγκριση ποιου πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας.

Η απάντηση που ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απευθύνει, ωστόσο, το βασικό ερώτημα στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα: εάν γνώριζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ και τις δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί εάν ήταν δική του απόφαση η στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ στα γραφεία που, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο κ. Χατζηγιαννάκης, παραχωρήθηκαν από κατασκευαστική εταιρεία η οποία λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.

«Το θέμα είναι μείζον και οφείλονται απαντήσεις, χωρίς άλλες υπεκφυγές», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.