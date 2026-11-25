Από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 και τη λατρεία στη Νάπολι μέχρι τις προσωπικές δυσκολίες και τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό του. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με μια ζωή γεμάτη θριάμβους και αντιφάσεις

Στις 25 Νοεμβρίου 2020, η είδηση του θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο Αργεντινός, που είχε συμπληρώσει τα 60 του χρόνια λίγες εβδομάδες νωρίτερα, άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του στην περιοχή Τίγκρε, έξω από το Μπουένος Άιρες.

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Έξι χρόνια μετά, το όνομά του εξακολουθεί να προκαλεί θαυμασμό και συζητήσεις. Για την Αργεντινή έγινε σύμβολο, για τη Νάπολι σημείο αναφοράς και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες στην ιστορία του.

Το Μουντιάλ του 1986, η διοργάνωση που έφερε την υπογραφή του

Η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αγγλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 έμεινε στην ιστορία για δύο εντελώς διαφορετικές στιγμές του Μαραντόνα. Μέσα σε τέσσερα λεπτά, ο Αργεντινός πέτυχε δύο από τα πιο χαρακτηριστικά γκολ της διοργάνωσης.

Στο 51ο λεπτό άνοιξε το σκορ με το περίφημο «Χέρι του Θεού».

Έπειτα από προσπάθεια του Στιβ Χοτζ να απομακρύνει την μπάλα, ο Μαραντόνα πήδηξε μαζί με τον τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον και την έστειλε στα δίχτυα. Ο διαιτητής Αλί Μπεν Νασέρ δεν αντιλήφθηκε την παράβαση και το γκολ μέτρησε.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μαραντόνα περιέγραψε τη φάση με την ιστορική ατάκα: «Λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού».

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Τέσσερα λεπτά αργότερα, πέτυχε το 2-0 με μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια. Ξεκινώντας από το δικό του μισό γήπεδο, απέφυγε διαδοχικά πέντε αντιπάλους και τον Σίλτον, πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το συγκεκριμένο τέρμα αναδείχθηκε από τη FIFA ως «Γκολ του Αιώνα» σε ψηφοφορία το 2002.

Η Αγγλία μείωσε με τον Γκάρι Λίνεκερ, όμως η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 και προκρίθηκε. Στη συνέχεια έφτασε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, νικώντας με 3-2 τη Δυτική Γερμανία στον τελικό.

Ο Μαραντόνα, που είχε καθοριστική συμμετοχή στην πορεία της ομάδας, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης.

Η Νάπολι και μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου

Το 1984 ο Μαραντόνα μετακινήθηκε από την Μπαρτσελόνα στη Νάπολι, σε μια από τις σημαντικότερες μετακινήσεις στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η παρουσία του άλλαξε την πορεία του συλλόγου, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του το 1987 και επανέλαβε την επιτυχία το 1990. Το 1989 πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA.

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Η σχέση του Αργεντινού με την πόλη ξεπέρασε τα συνηθισμένα όρια της ποδοσφαιρικής λατρείας. Για τους φιλάθλους της Νάπολι, ο Μαραντόνα έγινε σύμβολο μιας εποχής επιτυχιών και υπερηφάνειας.

Η σύνδεση αυτή διατηρήθηκε και μετά τον θάνατό του, καθώς το 2020 το γήπεδο της ομάδας μετονομάστηκε σε «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Οι προσωπικές δυσκολίες και οι εξαρτήσεις

Η ζωή του Μαραντόνα μακριά από τα γήπεδα είχε πολλές δυσκολίες. Τα προβλήματα εξάρτησης επηρέασαν τόσο την προσωπική του ζωή όσο και την ποδοσφαιρική του πορεία.

Το 1991, ενώ αγωνιζόταν στη Νάπολι, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για χρήση κοκαΐνης και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 15 μηνών.

Τρία χρόνια αργότερα, στο Μουντιάλ του 1994, απομακρύνθηκε από την αποστολή της Αργεντινής μετά από θετικό δείγμα σε εφεδρίνη.

Μετά την αποχώρησή του από τη Νάπολι αγωνίστηκε στη Σεβίλλη και επέστρεψε στην Μπόκα Τζούνιορς, όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του το 1997.

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Αργότερα ακολούθησε την προπονητική, με σημαντικότερο σταθμό την εθνική ομάδα της Αργεντινής, την οποία οδήγησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010. Η πορεία της ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά, με ήττα από τη Γερμανία.

Ο θάνατος και τα ερωτήματα για τις συνθήκες της τελευταίας περιόδου

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μαραντόνα πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020, ανήμερα των 60ών γενεθλίων του, στο γήπεδο της Χιμνάσια Λα Πλάτα, της τελευταίας ομάδας που προπόνησε.

Η εικόνα του ήταν εμφανώς καταβεβλημένη και χρειάστηκε βοήθεια για να κινηθεί.

Τρεις ημέρες αργότερα έγινε γνωστό ότι έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση υποσκληρίδιου αιματώματος στον εγκέφαλο.

Παράλληλα, βρισκόταν σε θεραπεία απεξάρτησης από το αλκοόλ. Στις 12 Νοεμβρίου εμφανίστηκε χαμογελαστός δίπλα στον γιατρό του, Λεοπόλδο Λούκε, μετά την επέμβαση. Στις 25 Νοεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του στην περιοχή Τίγκρε.

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Η πρώτη νεκροψία κατέγραψε ως αιτία θανάτου την καρδιακή ανακοπή, ενώ διαπιστώθηκε και καρδιομυοπάθεια. Οι συνθήκες της ιατρικής φροντίδας που λάμβανε κατά την ανάρρωσή του αποτέλεσαν στη συνέχεια αντικείμενο έρευνας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ιατρικής επιτροπής που εξέτασε την υπόθεση, υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην παρακολούθησή του.

Η έκθεση έκανε λόγο για ανεπαρκή φροντίδα και έθεσε στο επίκεντρο την απόφαση να συνεχιστεί η περίθαλψή του στο σπίτι.

Οι δύο κόρες του κινήθηκαν νομικά, ενώ οκτώ γιατροί που είχαν αναλάβει την παρακολούθησή του κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενη πρόθεση. Ο Λεοπόλδο Λούκε αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να τον βοηθήσει.

Το βασικό ερώτημα που προέκυψε ήταν αν ο θάνατος του Μαραντόνα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εφόσον είχε λάβει διαφορετική ιατρική φροντίδα. Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες, ακόμη και σήμερα, έξι χρόνια μετά τον θάνατό του.

Έξι χρόνια μετά, η κληρονομιά του παραμένει

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα υπήρξε μια προσωπικότητα γεμάτη αντιθέσεις. Μέσα στο γήπεδο, η ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα τον έκανε να ξεχωρίζει, ενώ μακριά από αυτό αντιμετώπισε δυσκολίες που σημάδεψαν τη ζωή του.

Για την Αργεντινή θα είναι πάντα ο αρχηγός που την οδήγησε στην κορυφή του κόσμου το 1986, ενώ για τη Νάπολι ο ποδοσφαιριστής που συνδέθηκε με μία από τις σπουδαιότερες περιόδους της ιστορίας της. Η τεχνική του και οι μοναδικές στιγμές που χάρισε στα γήπεδα εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς.

Μπορεί, τελικά, να διαχωριστεί ο ποδοσφαιριστής από τον άνθρωπο; Η διαδρομή του είχε λάθη και αντιφάσεις, όμως η επίδρασή του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, τα ερωτήματα γύρω από τις τελευταίες ημέρες της ζωής του εξακολουθούν να απασχολούν.

Η ποδοσφαιρική του κληρονομιά, ωστόσο, παραμένει ζωντανή. Ο Μαραντόνα σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος.