Η 27χρονη ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός έγινε η πρώτη παντρεμένη γυναίκα και μητέρα που κατακτά τον τίτλο μετά την αλλαγή των κανονισμών που επέτρεψαν τη συμμετοχή τους στον θεσμό

Η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού Miss Universe 2026, στον μεγάλο τελικό που φιλοξενήθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/11) στο στάδιο Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, στο Σαν Χουάν.

Εκπροσωπώντας τη διοργανώτρια χώρα, η Μπαρέτο —η οποία εργάζεται ως ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός— έγραψε ιστορία στον θεσμό, καθώς έγινε η πρώτη παντρεμένη γυναίκα και η πρώτη μητέρα που κατακτά το στέμμα. Η νίκη της κατέστη δυνατή έπειτα από την αλλαγή των κανονισμών πριν από τρία χρόνια, όταν οι διοργανωτές ήραν την απαγόρευση συμμετοχής για παντρεμένες γυναίκες και μητέρες.

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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι υποψήφιες πέρασαν από διαδοχικά στάδια αξιολόγησης (από τις 30 επικρατέστερες στην εμφάνιση με μαγιό, στις 12 με βραδινά φορέματα και, τέλος, στην τελική πεντάδα), όπου κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις της κριτικής επιτροπής. Σε ερώτηση σχετικά με το ποια ανθρώπινη αξία πρέπει να διαφυλαχθεί απέναντι στην άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η Μπαρέτο τόνισε στα ισπανικά την ανάγκη υπεύθυνης χρήσης της τεχνολογίας, σημειώνοντας πως οι πραγματικές αξίες αποδεικνύονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων, ειδικά στις δύσκολες στιγμές.

75 años cumple el Miss Universo y así se ven los eventos que Raúl Rocha permite que se hagan bajo el sello de la marca; es una vergüenza😭 El spot de mala muert3, las mujeres casi salen con esguinces, no las incluyeron a todas y el señor de la bandera por poco les pega con su euforia. Διαφήμιση Διαφήμιση November 14, 2026

Ωστόσο, και η φετινή διοργάνωση δεν έμεινε μακριά από τα απρόοπτα και τις συζητήσεις. Πριν από τον τελικό, ορισμένες υποψήφιες από την Αφρική αποκλείστηκαν λόγω προβλημάτων με την έκδοση βίζας, ενώ τον γύρο του διαδικτύου έκαναν βίντεο με διαγωνιζόμενες να παραπατούν σε αυτοσχέδια πασαρέλα στην παραλία, καθώς και πλάνα της εκπροσώπου της Γαλλίας σε αναπηρικό αμαξίδιο έπειτα από τραυματισμό στις πρόβες — σκηνικά που θύμισαν την έντονη παρασκηνιακή αναταραχή και τις αντιπαραθέσεις της περσινής διοργάνωσης.

Y para sorpresa de NADIE. Puerto Rico se acaba coronar en su casa como la nueva Miss Universe 2026. #MissUniverse https://t.co/BLQuavsqQl — Zorel (@zorellt) November 25, 2026