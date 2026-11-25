Η ηθοποιός κατέθεσε αίτημα στο ανώτατο δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες για την επαναφορά του καθεστώτος συνεπιμέλειας 50/50, με την εκδίκαση να ορίζεται για τις 17 Δεκεμβρίου

Την επαναφορά της προηγούμενης συμφωνίας συνεπιμέλειας με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, ζητά από το δικαστήριο η Χάλι Μπέρι, υποστηρίζοντας ότι ο περιορισμένος χρόνος που περνά με τον 13χρονο γιο τους, Ματεό, βλάπτει τη σχέση τους και εντείνει την απομάκρυνσή του.

Με αίτημα που κατέθεσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο ανώτατο δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, η 60χρονη ηθοποιός ζητά να τροποποιηθεί η ισχύουσα διάταξη και να επανέλθει το καθεστώς συνεπιμέλειας 50/50 που ίσχυε πριν από τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις, είτε με το πρόγραμμα του Αυγούστου 2023 με περίπου πέντε ημέρες ανά γονέα και εναλλαγή τα Σαββατοκύριακα είτε με εναλλαγή ολόκληρων εβδομάδων.

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Halle Berry says lack of time with son destroying their relationship, requests return to shared custody. Exclusive: https://t.co/xRSAPGc8xj https://t.co/FToHUOlzJB — TMZ (@TMZ) November 24, 2026

Στα νέα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, η Χάλι Μπέρι αναφέρει ότι η τρέχουσα περιορισμένη επικοινωνία κάνει «πολύ περισσότερο κακό παρά καλό» και ανησυχεί πως ο 13χρονος βλέπει τη μητέρα του περισσότερο ως «αντίπαλο πρόσωπο στη δικαστική διαμάχη» παρά ως μητέρα του, εμφανίζοντας μεγαλύτερη αποστασιοποίηση και αντίδραση στη γονική της καθοδήγηση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο Ματεό είναι νευροδιαφορετικός και εκτιμά πως η ίδια είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του.

Το καλοκαίρι στα Φίτζι, η ρήξη και η απόρριψη των περιοριστικών μέτρων

Στην κατάθεσή της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο περασμένο καλοκαίρι, όταν πέρασε περίπου έξι συνεχόμενες εβδομάδες με τον γιο της, μεταξύ άλλων και σε ταξίδι στα Φίτζι, περιγράφοντας ότι εκείνο το διάστημα εκείνος ήταν χαρούμενος, τρυφερός και κοντά της. Όπως υποστήριξε, το κλίμα άλλαξε όταν επέστρεψε σε εκείνη τον Σεπτέμβριο έπειτα από έναν μήνα με τον πατέρα του, με κορύφωση έναν έντονο καβγά στις 26 Σεπτεμβρίου, πριν ακολουθήσει αγκαλιά, συγγνώμη και κοινός χρόνος χωρίς προβλήματα δύο ημέρες αργότερα.

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Την 1η Οκτωβρίου, ο Μαρτινέζ κατέθεσε αίτηση περιοριστικών μέτρων για ενδοοικογενειακή βία και ζήτησε την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινοί περιορισμοί που απέκλεισαν τις διανυκτερεύσεις με τη μητέρα.

Στις 29 Οκτωβρίου, έπειτα από ακροαματική διαδικασία επτά ημερών, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για περιοριστικά μέτρα κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Η προσωρινή διαταγή έπαψε να ισχύει, ωστόσο παρέμεινε μια ενδιάμεση ρύθμιση επικοινωνίας ενώ διατάχθηκαν και 12 συνεδρίες κοινής θεραπείας για μητέρα και γιο.

Halle Berry’s attorney argued about Maceo’s physical safety and claimed that the mother and son relationship deteriorated while he remained in Olivier Martinez’s care. Read more: https://t.co/RStsLcpQnC https://t.co/j9wyGyjPQn — MEAWW Entertainment (@meawwofficial) November 25, 2026

Τι ζητά στη συνέχεια και πότε εξετάζεται το αίτημα

Η διάσημη ηθοποιός υποστηρίζει ότι, εφόσον το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ενδοοικογενειακής βίας που οδήγησαν στη μεταβολή της επιμέλειας, πρέπει τώρα να δοθεί χώρος ώστε να αποκατασταθεί η σχέση της με τον γιο της. Στα έγγραφα σημειώνεται επίσης ότι βάσει προγενέστερης συμφωνίας η ηθοποιός διατηρεί τον τελικό λόγο σε περίπτωση διαφωνίας για θέματα ψυχικής υγείας έως τον Ιανουάριο του 2027 και για εκπαιδευτικά ζητήματα χωρίς χρονικό όριο.

Η εξέταση του νέου αιτήματος της Χάλι Μπέρι έχει οριστεί στο δικαστήριο για τις 17 Δεκεμβρίου.