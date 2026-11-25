Η Sanofi συμφώνησε να εξαγοράσει την Insmed έναντι 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο ευρύτερων κινήσεων για την αντιμετώπιση της λήξης πολλών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Η λήξη των αποκλειστικών δικαιωμάτων παραγωγής (patents) που επέρχεται τα επόμενα χρόνια για πολλά πετυχημένα φάρμακα κάνει πολλές φαρμακευτικές να αναζητούν εξαγορές και συγχωνεύσεις προκειμένου να προστατέψουν τη θέση τους στην αγορά.

Η Sanofi συμφώνησε να αγοράσει την αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία Insmed έναντι 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας τη θέση του γαλλικού ομίλου με δύο εμπορικές θεραπείες για πνευμονοπάθειες ενόψει σημαντικής λήξης της πατέντας για το επιτυχημένο φάρμακο Dupixent.

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Η εταιρεία με έδρα το Παρίσι χαρακτήρισε τη συμφωνία με την Insmed, το μεγαλύτερο deal της εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, ως «συναρπαστική στρατηγική επιλογή», που ενισχύει το υπάρχον χαρτοφυλάκιό της στην ανοσολογία και τις σπάνιες ασθένειες.

Η εξαγορά έρχεται καθώς η σύναψη συμφωνιών έχει αυξηθεί στο φαρμακευτικό κλάδο τον τελευταίο χρόνο, με πολλές φαρμακευτικές εταιρείες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν επικείμενες προκλήσεις στις ευρεσιτεχνίες. Η GSK συμφώνησε να αγοράσει την βιοτεχνολογική Nuvalent για περισσότερα από 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο, η AbbVie απέκτησε την Apogee για 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Eli Lilly αναζητά σειρά συμφωνιών συμπεριλαμβανομένης και αυτής των έως και 7,8 δισ δολ για την Centessa Pharmaceuticals, δείχνουν στοιχεία των Financial Times.

Η αλλαγή μοντέλου

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Για χρόνια οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες μπορούσαν να βασίζονταν σε συγκεκριμένο, βασικό μοντέλο. Να εξελίξουν και να βάλουν στην παραγωγή ένα επιτυχημένο φάρμακο, να το προστατεύσουν μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents-πατέντες), να μεγιστοποιήσουν την εμπορική του αξία και στη συνέχεια να στραφούν στα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξής τους (Ε&Α) για να βρουν το επόμενο φάρμακο-«μηχανή» ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο όμως γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί, σχολίαζε ο εξειδικευμένος ιστότοπος TCC.

Ο κλάδος αντιμετωπίζει πολλές λήξεις τέτοιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας –πατεντών με τα γενόσημα να καραδοκούν. Για τις εταιρείες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από λίγα επιτυχημένα προϊόντα αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα χαρτοφυλακίου, αφού Τα μελλοντικά κενά εσόδων δεν μπορούν να επιλυθούν γρήγορα μόνο μέσω εσωτερικής Έρευνας και Ανάπτυξης.

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Γι’ αυτό το λόγο, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές το 2026 δεν αφορούν μόνο την αγορά υπαρχόντων προϊόντων. Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες αγοράζουν όλο και περισσότερες γραμμές παραγωγής άλλων εταιρειών, πλατφόρμες και δυνατότητες που μπορούν να υποστηρίξουν την επόμενη δεκαετία ανάπτυξης, σημειώνεται.

Η επικείμενη λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε πετυχημένα φάρμακα ενέχει κίνδυνο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις καταξιωμένες φαρμακευτικές. Πρόσφατες αναλύσεις προβλέπουν ότι εταιρείες πίσω από εκατοντάδες φάρμακα με ετήσιες πωλήσεις συνολικού ύψους 300-400 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως θα χάσουν την αποκλειστικότητα παραγωγής και διάθεσής τους μέσα στη δεκαετία που διανύουμε και μέχρι το 2030, σύμφωνα με την Intuition Labs.

Από το 2010 περίπου, πετυχημένα προϊόντα όπως το Flomax της Boehringer Ingelheim International, το Lipitor της Pfizer και το Cozaar/Hyzaar της Merck, έχουν χάσει την αποκλειστικότητα στην αγορά, αναφέρει η Express Pharma. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της GlobalData, «Blockbuster Drugs on Patent Cliffs», αναμένεται να υπάρξει μικρότερο ποσοστό των πωλήσεων φαρμάκων που θα έχουν προστασία ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως μέχρι το 2030, καταγράφοντας απότομη πτώση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Καθώς λήγουν οι ευρεσιτεχνίες, ο αριθμός των γενόσημων φαρμάκων που θα εισέλθουν στην αγορά θα αυξηθεί και, στη συνέχεια, οι φαρμακευτικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν επιθετικό ανταγωνισμό στις τιμολογήσεις.