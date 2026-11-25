Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος είναι η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει, το 2028, τα 1.000 ευρώ, αυξημένη κατά 48% σε σχέση με το 2019

Θέλοντας να αφήσει πίσω την πίεση στο εσωτερικό της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας για το θέμα του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετήθηκε στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο στα θέματα της οικονομίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στη διατήρηση ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, στο άλμα 7,9% στις επενδύσεις και στο 3,1% στις εξαγωγές καθώς και την υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και την πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% το 2019

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«Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής», σημείωσε.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αμοιβές των εργαζομένων τονίζοντας ότι ως πρώτο και βασικότερο τη «νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε -αρχές του 2028- η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ, αυξημένη, δηλαδή, κατά 48% σε σχέση με το 2019».

Μιλώντας επίσης για το νέο προϋπολογισμό και τον Οδικό Χάρτη για το 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030, όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους. Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση».