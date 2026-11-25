Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το κόστος παραγωγής ξεπερνά τα 4,70 ευρώ το κιλό, με αποτέλεσμα ο παραγωγός να χάνει περίπου ένα ευρώ ανά κιλό

Σύνθετη πρόκληση αντιμετωπίζουν φέτος οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Σύμφωνα με τις αναφορές των ίδιων των παραγωγών, οι τιμές παραγωγού για το ελαιόλαδο έχουν σημειώσει σημαντική κάμψη, υποχωρώντας στο μισό συγκριτικά με τα περσινά επίπεδα. Παράλληλα, τα έξοδα για τη συγκομιδή διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα κέρδη από τη διάθεση του προϊόντος να μην επαρκούν για την κάλυψη των καλλιεργητικών δαπανών.

Το πρόβλημα μεγαλώνει όσο προχωρά η συγκομιδή. Οι παραγωγοί πρέπει να πληρώσουν αυξημένα ημερομίσθια, να βρουν εργατικά χέρια και να καλύψουν δαπάνες για καύσιμα, μεταφορές και ελαιοτριβεία, την ώρα που η τιμή πώλησης δεν αφήνει τα περιθώρια που είχαν υπολογίσει.

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Η τιμή του ελαιολάδου πιέζει τους παραγωγούς

Σύμφωνα με παραγωγούς που μίλησαν στο Mega, η Λακωνία πουλά φέτος στα 3,50 ευρώ το κιλό, η Μεσσηνία στα 3,20-3,40, η Αργολίδα στα 3,20-3,40 και η Κρήτη στα 3,20-3,60. Εξαίρεση αποτελούν μικρές παρτίδες πρώιμης συγκομιδής ανώτερης ποιότητας. Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Λακωνίας πούλησε 55 τόνους έξτρα παρθένου στα 5,95 ευρώ το κιλό, σε κλειστή δημοπρασία.

Η υποχώρηση προκαλεί έντονο προβληματισμό, γιατί οι παραγωγοί έχουν ήδη επωμιστεί σημαντικά έξοδα για τη φροντίδα των ελαιώνων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Χρήστος Λυδής, δήλωσε τον Ιούλιο ότι το κόστος παραγωγής ξεπερνά τα 4,70 ευρώ το κιλό και ότι με τις τιμές της αγοράς ο παραγωγός χάνει περίπου ένα ευρώ σε κάθε κιλό που πουλά. Ανέφερε επίσης ότι το κόστος είναι υψηλότερο στις ορεινές και δύσβατες περιοχές, όπου η συγκομιδή γίνεται αποκλειστικά με χειρωνακτική εργασία.

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Μεροκάματα έως 90 ευρώ για τη συγκομιδή

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το κόστος της εργασίας. Η συγκομιδή απαιτεί προσωπικό, εξοπλισμό και πολλές ώρες δουλειάς, ενώ η διαθεσιμότητα εργατών δεν είναι δεδομένη. Οι παραγωγοί αναφέρουν ημερομίσθια 60 έως 80 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αμοιβές φτάνουν τα 90. Στη Μεσσηνία, παραγωγοί κάνουν λόγο για 70-80 ευρώ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για παροχή διαμονής. Τα ποσά αυτά είναι σαφώς υψηλότερα από των προηγούμενων ετών.

Η αριθμητική δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Ένας παραγωγός που απασχολεί τρεις εργάτες για πέντε ημέρες, με 70 ευρώ τον καθένα, πληρώνει μόνο σε μεροκάματα 1.050 ευρώ. Με τιμή 3,20 ευρώ το κιλό, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 330 κιλά ελαιόλαδο. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής ενός μικρού ελαιώνα πηγαίνει στη συγκομιδή, πριν υπολογιστούν μεταφορές, καύσιμα και ελαιοτριβείο.

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Girl choosing bottle of oil in grocery section of supermarket. Copy space. Healthy diet concept. Sustainable lifestyle

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο εργατικό κόστος

Η αύξηση των ημερομισθίων είναι μόνο ένα μέρος της επιβάρυνσης. Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν υψηλές δαπάνες για λιπάσματα, φυτοφάρμακα, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και συντήρηση του εξοπλισμού. Παράλληλα, η συγκομιδή δεν μπορεί να αναβληθεί επ’ αόριστον καθώς ο καρπός πρέπει να συλλεχθεί εγκαίρως, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες και να διατηρηθεί η ποιότητα του ελαιολάδου.

Έτσι ο παραγωγός δεν έχει πάντα την πολυτέλεια να περιμένει να βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς ή να μειωθούν οι απαιτήσεις των εργατικών συνεργείων. Σε μια χρονιά με χαμηλές τιμές, κάθε επιπλέον ημέρα εργασίας επιβαρύνει περισσότερο τον τελικό λογαριασμό.

Pouring fresh olive oil into glass on table