Η χρηματική αξία των αφιερωμάτων που αφαιρέθηκαν από τον ναό υπολογίζεται σε 4.000 έως 5.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ηγούμενος της Μονής πατέρας Γερμανός

Δύο φορές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες επιχείρησε να διαρρήξει την Ιερά Μονή Αγάθωνος, στην Υπάτη Φθιώτιδας, ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος τελικά κατάφερε να εισβάλει στον ναό και να αρπάξει τα τάματα από την εικόνα της Παναγίας. Η δράση του καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας.

Ο δράστης δεν πτοήθηκε ούτε από την ενεργοποίηση του συναγερμού ούτε από τις καμπάνες της Μονής, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το σύστημα ασφαλείας. Με λοστό έσπασε το προστατευτικό τζάμι της εικόνας, αφαίρεσε τα αφιερώματα και διέφυγε προς το δάσος, ολοκληρώνοντας την κλοπή σε περίπου ένα λεπτό.

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Καρέ καρέ η δράση του διαρρήκτη

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ηγούμενος της Μονής, πατέρας Γερμανός, μιλώντας στον Lamia Polis 87.7, η πρώτη απόπειρα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο άγνωστος επιχείρησε να παραβιάσει ένα παράθυρο του ναού, όμως ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την προσπάθειά του.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, ωστόσο ο διαρρήκτης επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα.

Περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, προσέγγισε τον ναό από την ανατολική πλευρά και κατάφερε να αποσπάσει ένα παράθυρο του Ιερού Βήματος. Από εκεί μπήκε στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Όπως εξήγησε ο ηγούμενος, ο δράστης πέρασε από το Ιερό Βήμα χωρίς να πειράξει τα ιερά σκεύη και κατευθύνθηκε απευθείας προς την εικόνα της Παναγίας.

Μόλις εισήλθε στον κυρίως ναό, ενεργοποιήθηκε ξανά ο συναγερμός, ενώ άρχισαν να χτυπούν και οι καμπάνες της Μονής. Παρά τον θόρυβο, συνέχισε την προσπάθειά του.

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Κρατώντας λοστό, έσπασε το προστατευτικό τζάμι της εικόνας και αφαίρεσε όλα τα τάματα, τα οποία ήταν κρεμασμένα με αλυσίδες. Στη συνέχεια, βγήκε από το ίδιο παράθυρο και διέφυγε προς το δάσος που περιβάλλει το μοναστήρι.

«Μέσα σε ένα λεπτό έκανε όλη την επιχείρηση και βγήκε πάλι από το παράθυρο του Ιερού και έφυγε κάτω στο δάσος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας Γερμανός.

Οι μοναχοί ξύπνησαν από τον συναγερμό και βγήκαν από τα κελιά τους, αλλά ο δράστης είχε ήδη εξαφανιστεί.

Οι φθορές στην εικόνα και η αξία των ταμάτων

Από την εισβολή προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στην εικόνα της Παναγίας. Το προστατευτικό τζάμι και η κορνίζα καταστράφηκαν, ενώ στην αγιογραφία εντοπίστηκαν τέσσερις με πέντε εκδορές, οι οποίες θα χρειαστεί να αποκατασταθούν από ειδικούς συντηρητές.

Η εκτιμώμενη χρηματική αξία των ταμάτων που αφαιρέθηκαν υπολογίζεται σε 4.000 έως 5.000 ευρώ. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο ηγούμενος, η οικονομική απώλεια δεν είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη οδύνη στην αδελφότητα.

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«Είναι τάματα και πόνος και δάκρυα, όπως λέμε, των ανθρώπων που έφεραν τα τάματά τους. Δεν είναι περιουσία δική μας. Είναι των ανθρώπων, των προσκυνητών, των πιστών», ανέφερε.

Τα αφιερώματα αποτελούσαν προσφορές ανθρώπων που επισκέπτονταν τη Μονή και άφηναν στην εικόνα της Παναγίας ένα προσωπικό δείγμα πίστης, ευγνωμοσύνης ή ελπίδας. Μετά την κλοπή, η αδελφότητα εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να μην τοποθετήσει ξανά πολύτιμα τάματα πάνω στην εικόνα, προκειμένου να αποτρέψει αντίστοιχα περιστατικά.

Η Αστυνομία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό

Οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της Ιεράς Μονής, με το υλικό να έχει παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον υπαίτιο.

Παράλληλα, η Μονή βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος, ενώ σχεδιάζεται η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας με την εγκατάσταση επιπλέον καμερών και σύγχρονων συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης.

«Για εμάς η βεβήλωση έχει μεγαλύτερη σημασία, το ηθικό μέρος δηλαδή, παρά η αξία των ταμάτων», σημείωσε ο πατέρας Γερμανός.