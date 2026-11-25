Η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τη δημιουργία του «Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών» για την καταγραφή των αναγκών, ενώ αναφέρθηκε στους 53.212 μόνιμους διορισμούς

Τη θέση ότι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, παρά τις σημαντικές ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν, διατυπώνει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας στην κριτική για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και τις καθυστερήσεις στην ανταπόκριση του υπουργείου σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.

Σε γραπτή απάντησή της, η υπουργός παρουσιάζει τα στοιχεία των χρηματοδοτήσεων και των έργων που έχουν δρομολογηθεί από το 2019 έως σήμερα, υποστηρίζοντας ότι έχουν εξασφαλιστεί συνολικά 2,2 δισ. ευρώ για σχολικές υποδομές και εξοπλισμό, ενώ οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανέρχονται σε 1,107 δισ. ευρώ.

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Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η άμεση ευθύνη για τη συντήρηση, την επισκευή και τη διαχείριση των σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στους δήμους και όχι στο υπουργείο Παιδείας ή στην κεντρική διοίκηση. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ταχύτερη πρόοδος.

Οι χρηματοδοτήσεις των 2,2 δισ. ευρώ και τα 1.415 έργα

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της περιόδου 2019-2026, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρει ότι, μέσω της αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, έχουν εξασφαλιστεί 2,2 δισ. ευρώ για τις σχολικές υποδομές και τον εξοπλισμό τους. Από αυτά, οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανέρχονται σε 1,107 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, έχουν ενταχθεί 1.415 χρηματοδοτούμενα έργα, συνολικού ύψους 1,895 δισ. ευρώ, σε ολόκληρη τη χώρα. Η κατανομή τους έχει ως εξής:

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935 εκατ. ευρώ για 287 έργα ανέγερσης νέων σχολείων, προσθηκών και επεκτάσεων.

για 287 έργα ανέγερσης νέων σχολείων, προσθηκών και επεκτάσεων. 317 εκατ. ευρώ για επισκευές, συντηρήσεις και αναβαθμίσεις σχολικών κτιρίων.

για επισκευές, συντηρήσεις και αναβαθμίσεις σχολικών κτιρίων. 254 εκατ. ευρώ για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

για ενεργειακές αναβαθμίσεις. 389 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό σχολικών μονάδων.

Η υπουργός διευκρινίζει ότι τα συγκεκριμένα ποσά αποτυπώνουν το συνολικό έργο της Πολιτείας και όχι αποκλειστικά τις παρεμβάσεις του υπουργείου Παιδείας, καθώς πρόκειται για αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων, Περιφερειών, δήμων και άλλων φορέων.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι νέες παρεμβάσεις

Στον απολογισμό δεν περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο αφορά την ανακαίνιση σχολικών μονάδων και συνεχίζεται με τη συνδρομή της δωρεάς των τραπεζών.

Όπως αναφέρει η Σοφία Ζαχαράκη, άμεσος στόχος είναι η εκπόνηση περισσότερων από 500 μελετών για τις επόμενες παρεμβάσεις, με απώτερο σκοπό την ανακαίνιση συνολικά 2.000 σχολείων έως το καλοκαίρι του 2028.

Παράλληλα, το υπουργείο έχει καταθέσει πρόταση για πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Modernisation Fund. Σύμφωνα με την υπουργό, υπάρχει προοπτική σημαντικής επέκτασης του προγράμματος εντός του 2027.

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Στην προσπάθεια εξασφάλισης πρόσθετων πόρων συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ).

Εθνικός Χάρτης Σχολικών Υποδομών για την καταγραφή των αναγκών

Μία από τις νέες πρωτοβουλίες που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας είναι η δημιουργία του «Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών», μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει στοιχεία για την κατασκευή και την παλαιότητα των κτιρίων, την αποτύπωση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού, καθώς και τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.

Στόχος είναι η καλύτερη ιεράρχηση των επισκευών και των ανακαινίσεων, αλλά και η αξιοποίηση των δημογραφικών δεδομένων για τον σχεδιασμό της κατασκευής νέων σχολείων, ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες κάθε περιοχής.

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Η υπουργός υπογραμμίζει ότι η ακριβής καταγραφή των δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Τι απαντά για τις 11 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Σοφία Ζαχαράκη και στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα στο οποίο απαντά, απορρίπτοντας την κριτική περί καθυστέρησης ή απουσίας απαντήσεων από το υπουργείο.

Όπως υποστηρίζει, καμία από τις 11 ερωτήσεις δεν έχει υπερβεί την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής προθεσμία των 25 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται τις απαντήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την υπουργό, θα διαβιβαστούν εμπρόθεσμα στη Βουλή.

«Η τήρηση της προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την απάντηση των ερωτήσεων […] δεν μπορεί, επομένως, να παρουσιάζεται ως “σιγή ασυρμάτου”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Η ίδια δηλώνει ότι σέβεται τόσο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο όσο και την κριτική των μέσων ενημέρωσης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην ακριβή και πλήρη αποτύπωση των δεδομένων.

Μάλιστα, σημειώνει ότι στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας θα ήταν σκόπιμο να είχαν ζητηθεί από το υπουργείο και τα αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των επενδύσεων και των παρεμβάσεων στις σχολικές υποδομές από το 2019 μέχρι σήμερα, τα οποία, όπως αναφέρει, είναι διαθέσιμα στη Βουλή, στα κόμματα και στα μέσα ενημέρωσης.

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και οι 53.212 μόνιμοι διορισμοί

Πέρα από τις σχολικές υποδομές, η υπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει το ευρύτερο έργο του υπουργείου Παιδείας, κάνοντας αναφορά στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό του σχολικού εξοπλισμού, στην ψηφιακή εκπαίδευση, στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ενώ έχει ξεκινήσει η διδασκαλία για το Διεθνές Απολυτήριο σε δημόσια σχολεία. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται επίσης νέα μαθήματα και αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στο ζήτημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 15.000 μόνιμοι διορισμοί, στο πλαίσιο ενός συνολικού αριθμού 53.212 διορισμών.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη ο εθνικός διάλογος για τη διαμόρφωση πρότασης σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο, ο οποίος, σύμφωνα με την υπουργό, διεξάγεται εδώ και εννέα μήνες με επίκεντρο την ποιότητα της εκπαίδευσης και τις προοπτικές των νέων.

Στον εξοπλισμό των σχολείων περιλαμβάνονται, επίσης, διαδραστικοί πίνακες, συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, απινιδωτές, ατομικά ερμάρια για μαθητές Δημοτικών Σχολείων, νέος αθλητικός εξοπλισμός, καθώς και αναβαθμίσεις στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Για την ανώτατη εκπαίδευση, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρει ότι αξιοποιούνται εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων, φοιτητικών εστιών, εργαστηρίων και την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών.

«Υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα»

Αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες των σχολικών μονάδων δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους, η υπουργός υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση των υποδομών απαιτεί στενότερη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα συναρμόδια υπουργεία.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η θεσμική αρμοδιότητα των δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη του υπουργείου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διεκδικεί πρόσθετους πόρους.

«Γίνονται πολλά. Πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Έχουμε σχέδιο, γνωρίζουμε τις ανάγκες και εργαζόμαστε για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη τονίζει ότι στόχος είναι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ζει, να έχει πρόσβαση σε ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον, αναγνωρίζοντας ότι η αναβάθμιση της σχολικής στέγης παραμένει μία από τις βασικές προκλήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα.