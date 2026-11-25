Απολαύστε γκολ και τα highlights από τα αποψινά παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Το βράδυ της Τρίτης άνοιξε η «αυλαία» της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Απολαύστε τα γκολ και highlights από τα αποψινά παιχνίδια.

Μπόντο Γκλιμτ – Λασκ 1-0

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Η Μπόντο κατάφερε να πάρει τη νίκη στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Λασκ και κατέκτησε τρεις σημαντικούς βαθμούς. Το αυτογκόλ του Μπογκάρντε στο 92′ έκρινε την αναμέτρηση.

Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 1-0

Δύσκολη νίκη πέτυχε η Γαλατά επί της Άστον Βίλα με 1-0. Ο Ντενίζ Γκιουλ πέτυχε το γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς στην τουρκική ομάδα στο 77′.

Η Γαλατά είναι ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League και το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 Δεκεμβρίου.

Κόμο – ΑΕΚ 1-0

Η ΑΕΚ πάλεψε στην έδρα της Κόμο αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς η ελληνική ομάδα γνώρισε την ήττα με 1-0. Το γκολ που χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους, πέτυχε ο Μίγια στο 57′.

Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 1-1

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έμεινε «όρθια» στο Λονδίνο κόντρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

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Ο Χρήστος Τζόλης ήταν στη βασική εντεκάδα των «κανονιέρηδων» κι έγινε αλλαγή στο 65′. Απ’ την πλευρά της Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε σαν αλλαγή, καθώς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 64′.

Φέγενορντ – Πόρτο 0-1

Το αυτογκόλ του Ταργκαλίνε στο δεύτερο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, έκρινε τον αγώνα και χάρισε στην πορτογαλική ομάδα την δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League.

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2

Η Σίτι έχασε κι άλλο έδαφος και γλύτωσε την ήττα από τη Νάπολι στο 86′, όταν ο Σερκί ισοφάρισε 2-2.

Οι «παρτενοπέι» έκαναν καλό ματς κι έφτασαν μια… ανάσα απ΄τη νίκη καθώς προηγήθηκαν δύο φορές, αλλά έφυγαν από το Μάντσεστερ, μόνο με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Λειψία – Λανς 3-1

Η Λειψία δεν χρειάστηκε να φορτσάρει για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Λανς. Η γερμανική ομάδα επικράτησε 3-1 κι έφτασε τους έξι βαθμούς στην League Phase του Champions League.

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Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν 5-1

Η Αϊντχόφεν προηγήθηκε στο Μπερναμπέου και το 0-1 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η «βασίλισσα» ήταν καταιγιστική και πήρε άνετα τη νίκη με 5-1. Δύο γκολ πέτυχε ο Εμπαπέ κι από ένα οι Μπέλινγκχαμ, Βαλβέρδε, Βινίσιους.

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Μπέτις και η ισπανική ομάδα έφτασε τους 12 βαθμούς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη των Ανδαλουσιάνων, σε πέντε ματς της league phase του Champions League.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (24/11)

Μπόντο Γκλιμτ – Λασκ 1-0

Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 1-0

Κόμο – ΆΕΚ 1-0

Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 1-1

Φέγενορντ – Πόρτο 0-1

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2

Λειψία – Λανς 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν 5-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2