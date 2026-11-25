Σούπερ θέαμα: Δείτε όλα τα γκολ του Champions League (vids)
Απολαύστε γκολ και τα highlights από τα αποψινά παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Το βράδυ της Τρίτης άνοιξε η «αυλαία» της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Απολαύστε τα γκολ και highlights από τα αποψινά παιχνίδια.
Μπόντο Γκλιμτ – Λασκ 1-0
Η Μπόντο κατάφερε να πάρει τη νίκη στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Λασκ και κατέκτησε τρεις σημαντικούς βαθμούς. Το αυτογκόλ του Μπογκάρντε στο 92′ έκρινε την αναμέτρηση.
Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 1-0
Δύσκολη νίκη πέτυχε η Γαλατά επί της Άστον Βίλα με 1-0. Ο Ντενίζ Γκιουλ πέτυχε το γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς στην τουρκική ομάδα στο 77′.
Η Γαλατά είναι ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League και το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 Δεκεμβρίου.
Κόμο – ΑΕΚ 1-0
Η ΑΕΚ πάλεψε στην έδρα της Κόμο αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς η ελληνική ομάδα γνώρισε την ήττα με 1-0. Το γκολ που χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους, πέτυχε ο Μίγια στο 57′.
Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 1-1
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έμεινε «όρθια» στο Λονδίνο κόντρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.
Ο Χρήστος Τζόλης ήταν στη βασική εντεκάδα των «κανονιέρηδων» κι έγινε αλλαγή στο 65′. Απ’ την πλευρά της Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε σαν αλλαγή, καθώς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 64′.
Φέγενορντ – Πόρτο 0-1
Το αυτογκόλ του Ταργκαλίνε στο δεύτερο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, έκρινε τον αγώνα και χάρισε στην πορτογαλική ομάδα την δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League.
Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2
Η Σίτι έχασε κι άλλο έδαφος και γλύτωσε την ήττα από τη Νάπολι στο 86′, όταν ο Σερκί ισοφάρισε 2-2.
Οι «παρτενοπέι» έκαναν καλό ματς κι έφτασαν μια… ανάσα απ΄τη νίκη καθώς προηγήθηκαν δύο φορές, αλλά έφυγαν από το Μάντσεστερ, μόνο με τον βαθμό της ισοπαλίας.
Λειψία – Λανς 3-1
Η Λειψία δεν χρειάστηκε να φορτσάρει για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Λανς. Η γερμανική ομάδα επικράτησε 3-1 κι έφτασε τους έξι βαθμούς στην League Phase του Champions League.
Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν 5-1
Η Αϊντχόφεν προηγήθηκε στο Μπερναμπέου και το 0-1 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η «βασίλισσα» ήταν καταιγιστική και πήρε άνετα τη νίκη με 5-1. Δύο γκολ πέτυχε ο Εμπαπέ κι από ένα οι Μπέλινγκχαμ, Βαλβέρδε, Βινίσιους.
Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Μπέτις και η ισπανική ομάδα έφτασε τους 12 βαθμούς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη των Ανδαλουσιάνων, σε πέντε ματς της league phase του Champions League.
Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (24/11)
Μπόντο Γκλιμτ – Λασκ 1-0
Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 1-0
Κόμο – ΆΕΚ 1-0
Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 1-1
Φέγενορντ – Πόρτο 0-1
Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2
Λειψία – Λανς 3-1
Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν 5-1
Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2