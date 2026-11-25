Ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που αναγκάζονται να εξαφανιστούν για να παραμείνουν ζωντανές. Τα καταφύγια της Ελληνικής Αστυνομίας, η πρωτοβουλία με το «βαλιτσάκι ελευθερίας» και η γυναίκα που έζησε 12 χρόνια κακοποίησης και περιγράφει τον αγώνα της να ξεφύγει από τον εφιάλτη.

167 γυναικοκτονίες μέσα σε 8 χρόνια – 167 γυναίκες που δε θα ξαναγυρίσουν

Πόσο δύσκολο είναι να εγκαταλείπεις μέσα σε μια στιγμή το σπίτι σου, τη ζωή σου, όλα όσα γνωρίζεις, για να σωθείς από τον άνθρωπο που κάποτε εμπιστεύτηκες; Και τι συμβαίνει μετά τη φυγή; Πού πηγαίνει μια γυναίκα όταν ο φόβος την ακολουθεί ακόμη και αφού έχει κλείσει πίσω της την πόρτα;

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το ντοκιμαντέρ «Κρυμμένες Ζωές» φέρνει στο φως μια πραγματικότητα που παραμένει αθέατη για λόγους ασφαλείας, τα safe houses της Ελληνικής Αστυνομίας, τους μυστικούς χώρους βραχυχρόνιας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Για πρώτη φορά, η κάμερα μπαίνει σε έναν από αυτούς τους χώρους. Καταγράφει πώς λειτουργούν τα καταφύγια, πώς προστατεύονται οι γυναίκες που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και ποια είναι η διαδρομή που ακολουθούν.

Σπίτια χωρίς διεύθυνση, χωρίς πινακίδα. Χώροι που προσφέρουν προσωρινή προστασία σε γυναίκες οι οποίες πρέπει να μείνουν μακριά από τους ανθρώπους που τις απειλούν.

Οι γυναίκες μπορούν να βρουν εκεί ένα πλήρως εξοπλισμένο δωμάτιο, κρεβάτια, είδη πρώτης ανάγκης και όσα χρειάζονται για τις πρώτες κρίσιμες ημέρες μακριά από το κακοποιητικό περιβάλλον.

Όπως εξηγούν οι αρμόδιοι της Ελληνικής Αστυνομίας, τα safe houses λειτουργούν ως γέφυρα προς τις δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας, προσφέροντας χρόνο και ασφάλεια μέχρι να εξασφαλιστεί η επόμενη μετακίνησή τους.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σήμερα, υπάρχει τουλάχιστον ένας τέτοιος ασφαλής χώρος σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας της χώρας.

Το «βαλιτσάκι ελευθερίας»: Μια βαλίτσα για μια καινούργια αρχή

Μια από τις πιο ξεχωριστές πτυχές του ντοκιμαντέρ είναι η παρουσίαση της «βαλίτσας ελευθερίας». Μια γυναίκα που φεύγει αιφνιδίως από το σπίτι της για να σωθεί συχνά δεν προλαβαίνει να πάρει ούτε τα απολύτως απαραίτητα. Ούτε ρούχα, ούτε προσωπικά είδη, ούτε πράγματα για τα παιδιά της.

Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη δημιουργήθηκε μια χειραποσκευή με ρούχα, πιτζάμες, εσώρουχα, πετσέτες, είδη προσωπικής υγιεινής και παιδικά είδη, όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συμβολή της ΧΕΝ Ελλάδος, στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Μαζί σπάμε τη σιωπή – 25 μέρες δράσης». Μια μικρή βαλίτσα που μπορεί να σημαίνει πολλά για μια γυναίκα που έφυγε όπως όπως.

H Αγγελική μιλά για τα 12 χρόνια κακοποίησης και τα όνειρα για μια καλύτερη ζωή

Στην καρδιά του ντοκιμαντέρ βρίσκεται η συγκλονιστική μαρτυρία της Αγγελικής. Μιας γυναίκας που έζησε 12 χρόνια κακοποίησης, απομόνωσης, ελέγχου και φόβου. Μιας μητέρας που είδε την κόρη της να μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον βίας, να γίνεται και η ίδια αποδέκτης κακοποίησης και, σε μια από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής τους, να προσπαθεί να τη σώσει.

Διαφήμιση

«Θυμάμαι ένα περιστατικό που με είχε πιάσει από τον λαιμό. Η κορούλα μου ήταν μικρή τότε. Ήταν γύρω στα εφτά χρονών και θυμάμαι την κόρη μου να προσπαθεί να τον χτυπήσει με το σκουπόξυλο, να με αφήσει», περιγράφει μπροστά στην κάμερα.

Η Αγγελική εξηγεί πώς ξεκίνησε η σχέση, πώς σταδιακά απομονώθηκε από φίλους και οικογένεια, πώς η λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση μετατράπηκε σε σωματική βία και πώς η κόρη της βρέθηκε εγκλωβισμένη στον ίδιο εφιάλτη.

Σήμερα, προσπαθούν μόνες τους σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και κρεβάτια να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Μιλούν για τα όνειρά τους, για όσα θέλουν να καταφέρουν, για την προσπάθεια να επουλώσουν τα τραύματά τους.

Η Αγγελική ζει μονίμως με το φόβο, ο κακοποιητής της βρίσκεται προσωρινά στη φυλακή αλλά τρέμει την στιγμή που θα αποφυλακιστεί. Δεν ζητά απλώς να ακουστεί η ιστορία της. Ζητά ουσιαστική στήριξη, προστασία και συγκεκριμένες παρεμβάσεις από την Πολιτεία. Ζητά να μη χρειάζεται μια γυναίκα να φτάσει ένα βήμα πριν από τον θάνατο για να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί προστασίας.

«Πράξεις, όχι μόνο λέξεις». Γιατί η φυγή από την κακοποίηση είναι η αρχή της διαδρομής, και η προστασία δεν πρέπει να τελειώνει στα safe houses.