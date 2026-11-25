Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε τροπολογία για την παραχώρηση του χώρου στον δήμο, ο οποίος θα επιβάλλει «ένα αντίτιμο» για τη λειτουργία του

Σε τροχιά αξιοποίησης μπαίνει το κλειστό υπόγειο πάρκινγκ 437 θέσεων στην οδό Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες ώστε ο χώρος να περάσει στη διαχείριση του δήμου.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Κώστας Ασκούνης, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες προκειμένου το συγκεκριμένο πάρκινγκ να αποδοθεί στον δήμο.

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«Εδώ και 13 χρόνια, είναι κλειστό, 437 θέσεων σε έναν δήμο ο οποίος είναι ο πιο πυκνοδομημένος και που το πρόβλημα της στάθμευσης είναι πολύ έντονο, πάρα πολύ πιεστικό», λέει ο ίδιος στο MEGA.

«Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε μία τροπολογία η οποία η διαβούλευση τελειώνει στις 7 του μήνα. Θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση το επόμενο διάστημα».

«Θα παραχωρηθεί στον δήμο και ο δήμος θα το λειτουργήσει», λέει ο δήμαρχος. «Θα υπάρξει ένα αντίτιμο όπως σε όλα τα πάρκινγκ», καταλήγει.