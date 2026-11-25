Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας, τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και την ανεπάρκεια του κρατικού ελέγχου στη δραστηριότητα των εταιρειών απόκτησης ακινήτων (REOCO) θέτει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές εκθέσεις, 17 εταιρείες REOCO διαθέτουν ακίνητα λογιστικής αξίας 1,14 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να παρέχονται δημόσια στοιχεία για τον αριθμό τους, τη γεωγραφική τους θέση ή τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους.

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Παράλληλα, παρατηρείται πως εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, οι οποίες προχωρούν σε πλειστηριασμούς, ενίοτε συνδέονται με τις οντότητες που εξαγοράζουν τις περιουσίες των δανειοληπτών.

Δικαστικές αποφάσεις και νομοθετικό πλαίσιο

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η υπ’ αριθμ. 157/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, με την οποία ακυρώθηκε πλειστηριασμός που διενεργούσε η Intrum Hellas, καθώς το δικαστήριο διαπίστωσε συμπαιγνία και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.

Παρά τα δεδομένα αυτά και τις δικαστικές κρίσεις, η κυβέρνηση διατηρεί ένα νομικό πλαίσιο που δεν ρυθμίζει ρητά την έμμεση απόκτηση ακινήτων από εταιρείες συνδεδεμένες με τους servicers.

Η κ. Αποστολάκη καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να διευκρινίσει αν έχει αιτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος τον έλεγχο της συμμετοχής συνδεδεμένων εταιρειών σε πλειστηριασμούς.

Επιπλέον, ερωτά αν προτίθεται να θεσπίσει δημόσιο μητρώο για τα ακίνητα των REOCO, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια για τους πραγματικούς δικαιούχους και τους χρηματοδότες τους.

Καταλήγοντας, η βουλευτής επισημαίνει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει την πολιτική ευθύνη για ένα σύστημα που ευνοεί τη συγκέντρωση ακινήτων σε αδιαφανή σχήματα.

Εν μέσω οξείας στεγαστικής κρίσης, τονίζει πως η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις για το ποιοι αποκτούν τις περιουσίες των πολιτών, υπό ποιες προϋποθέσεις και υπό ποια εποπτεία.