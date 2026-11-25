Την πρόθεσή του να παραμείνει στην κυβέρνηση και να συνεχίσει το έργο του στο υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παραίτησής του, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν δημοσιεύματα σχετικά με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες των αδελφών του από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο κ. Λιάκος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία επιχειρηματική σχέση με το Δημόσιο και ότι μοναδική πηγή εισοδήματός του είναι η βουλευτική του αποζημίωση. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την επαγγελματική δραστηριότητα των δύο αδελφών του, υποστηρίζοντας ότι έχουν διαμορφώσει τη δική τους πορεία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

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«Εγώ μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω. Ο πρωθυπουργός μού έκανε την τιμή να μου αναθέσει ένα χαρτοφυλάκιο και αυτό το χαρτοφυλάκιο θέλω να το φέρω σε πέρας», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με το Δημόσιο, καμία σύμβαση με το Δημόσιο. Τα μόνα μου έσοδα είναι από τη βουλευτική μου αποζημίωση».

Τι είπε για τις συμβάσεις των αδελφών του

Ο υφυπουργός έκανε λόγο για μια υπόθεση που, όπως υποστήριξε, έχει λάβει διαστάσεις δυσανάλογες προς την πραγματικότητα. Χώρισε, μάλιστα, τη συζήτηση σε δύο σκέλη: τα πραγματικά δεδομένα και όσα, κατά την άποψή του, επιχειρεί να παρουσιάσει η αντιπολίτευση.

Όπως διευκρίνισε, δεν συμμετέχει σε καμία εταιρεία ως μέλος ή εταίρος, ενώ οι δύο αδελφές του ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και συνεργάζονται τόσο με τον ιδιωτικό όσο και με τον δημόσιο τομέα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη μία αδελφή του, η οποία είχε διατελέσει συνεργάτιδά του κατά τη θητεία του στη Βουλή, είπε ότι της ζήτησε να παραιτηθεί πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού Εσωτερικών.

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Εξήγησε, επίσης, ότι η επιλογή της ως συνεργάτιδας έγινε λόγω της επαγγελματικής της εμπειρίας και των προσόντων της. Όπως υποστήριξε, οι συμβάσεις λογιστικής υποστήριξης που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης δεν αφορούν την αδελφή του που εργαζόταν στο πολιτικό του γραφείο, ενώ καμία από αυτές δεν προέρχεται από την εκλογική του περιφέρεια.

«Η πρώτη ανάθεση έγινε το 2011, όταν ήμουν φοιτητής»

Ο Βαγγέλης Λιάκος αναφέρθηκε εκτενώς στην επαγγελματική διαδρομή της άλλης αδελφής του, η οποία συνέχισε, όπως είπε, την επιχείρηση του πατέρα τους, ένα λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η αδελφή του ανέλαβε την επιχείρηση το 2008, ενώ η πρώτη σύμβαση με δημόσιο φορέα ήταν με τον Δήμο Ύδρας το 2011, όταν ο ίδιος φοιτούσε στο Πολυτεχνείο.

«Εγώ ήμουν δεύτερο έτος στο Πολυτεχνείο, να θυμίσω, εκείνη την περίοδο, και το 2011 έγινε η πρώτη της ανάθεση στον Δήμο Ύδρας. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν πέμπτο έτος, έπρεπε να της πω “Ελένη, μην ασχοληθείς με το Δημόσιο, γιατί εγώ μετά από 15 χρόνια ενδέχεται να γίνω υφυπουργός Εσωτερικών”;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως υποστήριξε, η αδελφή του εξειδικεύτηκε στη δημόσια λογιστική, ανέπτυξε την επιχείρησή της και διεύρυνε σταδιακά τη συνεργασία της με δήμους σε όλη τη χώρα, χάρη στην επαγγελματική της δραστηριότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι οι δήμαρχοι με τους οποίους συνεργάζεται έχουν δηλώσει πως ουδέποτε τους άσκησε ο ίδιος οποιαδήποτε πίεση ή παρέμβαση για την ανάθεση συμβάσεων.

«Ζήτησα την παραίτηση της αδελφής μου πριν από την ορκωμοσία μου»

Ο υφυπουργός απέδωσε τις αντιδράσεις και τις επικρίσεις σε πολιτική σκοπιμότητα, υποστηρίζοντας ότι, καθώς δεν έχει προκύψει κάτι επιβαρυντικό για τον ίδιο, στο επίκεντρο έχουν βρεθεί οι δύο αδελφές του.

«Αυτή τη στιγμή, επειδή προφανώς δεν βρέθηκε κάτι για εμένα, έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν, θεωρώντας ότι για να πετύχει μια γυναίκα πρέπει να έχει από πίσω της έναν άντρα, έναν αδελφό, έναν πατέρα ή έναν σύντροφο», δήλωσε.

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Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι η επαγγελματική επιτυχία των αδελφών του συνδέεται με τη δική του πολιτική ιδιότητα, θέτοντας το ερώτημα εάν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

«Εγώ εκλέχθηκα πρώτη φορά βουλευτής όταν ήμουν 29, 30 χρονών. Ο λόγος ο οποίος είχα την αδελφή μου ως σύμβουλο είναι, ότι όταν επιλέγεις έναν συνεργάτη, νομίζω τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει είναι γνώση και εμπειρία, και ταυτόχρονα να έχεις μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο αυτό. Εκείνη την περίοδο αισθάνθηκα προφανώς την ανάγκη να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, που ήταν η αδελφή μου, η οποία είχε τα τυπικά προσόντα, αλλά θέλω να τονίσω ότι είχε και τα ουσιαστικά προσόντα, καθώς αυτό είναι το επάγγελμά της» εξήγησε ο κ. Λιάκος.

«Άρα ήταν μια εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, είχε την εμπειρία και έτσι είχε όλα τα απαραίτητα για να επιλέξει, κάνω αυτή την επιλογή. Πάμε τώρα στο δεύτερο ζήτημα, το κομμάτι των αναθέσεων. Η μία αδελφή μου συνέχισε την επιχείρηση του πατέρα μας, που ήταν ένα λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο, και ανέλαβε το 2008, τότε ξεκίνησε. Εγώ ήμουν δεύτερο έτος στο Πολυτεχνείο, να θυμίσω, εκείνη την περίοδο, και το 2011 έγινε η πρώτη της ανάθεση στον Δήμο Ύδρας. Δηλαδή όταν εγώ ήμουν πέμπτο έτος, έπρεπε να της πω ‘’Ελένη, μην ασχοληθείς με το δημόσιο, γιατί εγώ μετά από 15 χρόνια ενδέχεται να γίνω υφυπουργός Εσωτερικών’’».

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«Και ξεκινάει την πορεία της πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και εξειδικεύεται στο κομμάτι της δημόσιας λογιστικής, που νομίζω ότι όλοι το ξέρουν αυτό, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά εξειδικευμένο. Εξειδικεύεται, φτιάχνει τη δική της πορεία, επεκτείνει τη δραστηριότητά της, αυξάνει συνεχώς από τότε τους δήμους στους οποίους είχε, γιατί έκανε κάτι καλά. Δεν το οφείλει σε εμένα» σημείωσε ο υφυπουργός.

Όπως δήλωσε, η αδελφή του βρίσκεται στην πιο παραγωγική της ηλικία. «Ανέπτυξε όλο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είχε στο γραφείο της και ταυτόχρονα οι ίδιοι οι δήμαρχοι βγήκαν και δήλωσαν ότι ουδέποτε ενοχλήθηκαν από μένα για το παραμικρό ζήτημα… Έχει συμβάσεις από την άλλη άκρη της Ελλάδας».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι είχε ζητήσει ο ίδιος την παραίτηση της αδελφής του από τη θέση της συνεργάτιδάς του πριν αναλάβει καθήκοντα στο υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι η σχετική παραίτηση διαβιβάστηκε στα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα.