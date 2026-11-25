Η δωρεάν αθλητική διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 10ης διοργάνωσης του Dubai Fitness Challenge, προωθώντας τη σωματική άσκηση και την ευεξία

Μια ξεχωριστή αθλητική παράδοση έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο Ντουμπάι, καλώντας τους κατοίκους να βάλουν τη γυμναστική στην καθημερινότητά τους. Από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 29 Νοεμβρίου, οι πολίτες συμμετέχουν στο «Dubai Fitness Challenge», δεσμευόμενοι να ασκούνται για τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα επί έναν ολόκληρο μήνα.

Κορυφαία στιγμή αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί το «Dubai Run», ένας μεγάλος αγώνας δρόμου στην καρδιά του εμιράτου με διαδρομές 5 και 10 χιλιομέτρων.

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Η φετινή διοργάνωση έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συγκεντρώνοντας 310.000 συμμετέχοντες. Οι δρομείς πλημμύρισαν τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, μεταμορφώνοντας την εμβληματική λεωφόρο Sheikh Zayed Road σε μια τεράστια πίστα τρεξίματος. Το θέαμα συμπλήρωσαν εντυπωσιακές εικόνες από τα παράλληλα δρώμενα που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα.