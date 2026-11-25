Ο 65χρονος ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Politico, διεκδικώντας να διαδεχθεί τον Σάντσεθ

Από την αγροτική Γαλικία μέχρι το κατώφλι της πρωθυπουργικής κατοικίας στη Μαδρίτη, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό επιχειρεί να ολοκληρώσει μια πολιτική διαδρομή που ξεκίνησε μακριά από τα κέντρα εξουσίας της Ισπανίας. Ο 65χρονος ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) εμφανίζεται, σύμφωνα με το Politico, ως το μεγάλο φαβορί των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, διεκδικώντας να διαδεχθεί τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Ο ίδιος προβάλλει την εικόνα ενός πολιτικού χαμηλών τόνων, με έμφαση στην εμπειρία, την αποτελεσματικότητα και τη διοίκηση, σε αντιδιαστολή με το επικοινωνιακό προφίλ του αντιπάλου του. Στην προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποίησε στις 14 Νοεμβρίου στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, την πόλη όπου οικοδόμησε την πολιτική του σταδιοδρομία, κάλεσε τους υποστηρικτές του να τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει τη διαδρομή των 600 χιλιομέτρων προς τη Μαδρίτη.

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«Βοηθήστε με να ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι και δεν θα σας απογοητεύσω», είπε, περιγράφοντας τον εαυτό του ως έναν πολιτικό με περισσότερη εμπειρία και περισσότερες δυσκολίες στην πλάτη, αλλά με την ίδια αφοσίωση. «Η Ισπανία χρειάζεται εμπειρία, και εγώ την έχω – λέγεται Γαλικία», πρόσθεσε.

Από την αγροτική Γαλικία στην πολιτική κορυφή

Ο Φεϊχό γεννήθηκε στη μικρή κοινότητα Ος Πεάρες, στην επαρχία Ουρένσε της Γαλικίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως δημόσιος υπάλληλος και, σε ηλικία μόλις 29 ετών, ανέλαβε ανώτερη θέση στο τμήμα γεωργίας της περιφερειακής κυβέρνησης.

Στη συνέχεια εργάστηκε στους τομείς της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, προτού μετακινηθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή της Μαδρίτης. Εκεί υπηρέτησε στο υπουργείο Υγείας και αργότερα ανέλαβε γενικός διευθυντής των κρατικών ταχυδρομείων. Το 2003 επέστρεψε στη Γαλικία, όπου σταδιακά αναδείχθηκε σε διάδοχο του επί σειρά ετών προέδρου της περιφέρειας, Μανουέλ Φράγκα.

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Το 2009 εξελέγη πρόεδρος της Γαλικίας, εξασφαλίζοντας τέσσερις διαδοχικές θητείες, καθεμία με απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα σε μια χώρα με κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό.

Spain’s opposition People’s Party (PP) leader and candidate Alberto Nunez Feijoo walks during a rally at the port of La Restinga on the island of El Hierro, Canary Islands, Spain, November 20, 2026. REUTERS/Jesus Cabrera

Η επιτυχία του, σύμφωνα με συνεργάτες και πολιτικούς αναλυτές που μίλησαν στο Politico, βασίστηκε στην έμφαση στη χρηστή διοίκηση και στην ικανότητά του να εξηγεί τις δύσκολες αποφάσεις. Η πρώτη περίοδος της διακυβέρνησής του συνέπεσε με την κρίση της ευρωζώνης, όταν οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονταν και οι περιφερειακές κυβερνήσεις καλούνταν να διαχειριστούν αυξημένες πιέσεις.

Ωστόσο, η εκλογική του κυριαρχία δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις προσωπικές του ικανότητες. Η Γαλικία αποτελεί παραδοσιακό προπύργιο της ισπανικής Δεξιάς, η οποία έχει κυβερνήσει την περιοχή για 37 από τα τελευταία 45 χρόνια. Παράλληλα, το τοπικό Λαϊκό Κόμμα διατηρούσε επί χρόνια ένα πιο μετριοπαθές προφίλ, με έμφαση και στην κοινωνική πολιτική.

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Ο πραγματιστής που δεν μιλά αγγλικά

Ο Φεϊχό έχει καλλιεργήσει την εικόνα ενός πραγματιστή πολιτικού, ο οποίος προτάσσει τη διαχείριση έναντι της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Έχει, μάλιστα, παραδεχθεί ότι τη δεκαετία του 1980 ψήφισε τον σοσιαλιστή Φελίπε Γκονθάλεθ, επειδή θεωρούσε ότι ήταν ο κατάλληλος ηγέτης για την Ισπανία εκείνη την εποχή.

Σήμερα, στα 65 του χρόνια, είναι αρκετά μεγαλύτερος από τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός σε ηλικία 46 ετών. Εάν αναλάβει την πρωθυπουργία, θα είναι ο γηραιότερος άνδρας που καταλαμβάνει το αξίωμα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία τη δεκαετία του 1970.

Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του είναι η άγνοια της αγγλικής γλώσσας, την οποία έχει αναγνωρίσει δημόσια. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς επαφές και οι ευρωπαϊκές σύνοδοι αποτελούν βασικό μέρος της πρωθυπουργικής αποστολής, ο ίδιος δεν φαίνεται να θεωρεί ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα.

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President of the PP and candidate for Prime Minister, Alberto Nuñez Feijoo, during a televised head-to-head debate, held as part of the campaign for the general election, in Tres Cantos on November 19, 2026. Madrid, Spain. (Photo by Oscar Gonzalez/Sipa USA)

«Συμφωνώ ότι ένας Ισπανός πρωθυπουργός πρέπει να μιλά αγγλικά. Παραδέχομαι ότι δεν έχω καταβάλει καμία προσπάθεια γι’ αυτό. Ενδιαφέρομαι περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, για τα προβλήματα της χώρας μου παρά για το να γνωρίζω μια ξένη γλώσσα», δήλωσε πρόσφατα.

Αυτοχαρακτηρίζεται, άλλωστε, «αναλογικός πολιτικός», υποστηρίζοντας ότι το Λαϊκό Κόμμα δεν είναι κόμμα των influencers ούτε των πρόσκαιρων τάσεων. Η εικόνα του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον Σάντσεθ, ο οποίος διαθέτει ισχυρότερη επικοινωνιακή παρουσία και μιλά άπταιστα αγγλικά.

Οι σκιές από τις επιχειρηματικές σχέσεις και τις φωτογραφίες με βαρόνο ναρκωτικών

Η πολιτική διαδρομή του Φεϊχό δεν έμεινε χωρίς αντιπαραθέσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γαλικία, κόμματα της Αριστεράς τον κατηγόρησαν για αθέμιτη άσκηση επιρροής μέσω της ανάθεσης συμβάσεων στον όμιλο υπηρεσιών Grupo Eulen, τμήμα του οποίου διευθύνει η αδελφή του, Μικαέλα.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Público, το οποίο επικαλέστηκε επίσημα περιφερειακά αρχεία, η κυβέρνηση της Γαλικίας ανέθεσε στην Eulen συμβάσεις συνολικού ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Το 2024, δικαστής στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα έθεσε στο αρχείο την έρευνα για την υπόθεση.

Μεγαλύτερη πολιτική πίεση προκάλεσε η δημοσιοποίηση, το 2013, φωτογραφιών από τη δεκαετία του 1990, στις οποίες ο Φεϊχό εμφανιζόταν σε σκάφος μαζί με τον Μαρθιάλ Ντοράδο, γνωστό λαθρέμπορο της Γαλικίας, ο οποίος αργότερα φυλακίστηκε για διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες φωτογραφίες έδειχναν τους δύο άνδρες να κάνουν μαζί διακοπές.

Yo no hablo mucho inglés, pero lo de drug trafficker Feijoo si lo he entendido. Very good https://t.co/bQRbxYMSDb — José Aroca (@JoseArocaALC) July 18, 2023

Ο Φεϊχό υποβάθμισε τη σχέση του με τον Ντοράδο, ενώ στη βιογραφία του για τον πολιτικό ο δημοσιογράφος Φραν Μπαλάδο υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους γνωριμίες δεν ήταν ασυνήθιστες στη Γαλικία εκείνη την περίοδο.

Κατά τη φετινή προεκλογική εκστρατεία, ο ηγέτης του PP επιχείρησε να αντιπαραβάλει τις συγκεκριμένες υποθέσεις με τα σκάνδαλα που έχουν πλήξει τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ. Σε συνέντευξή του, μάλιστα, προκάλεσε τους επικριτές του να του υποδείξουν εάν έχει υπάρξει ανήθικος ή διεφθαρμένος ή εάν έχει αναθέσει δημόσιες συμβάσεις με αντάλλαγμα δωροδοκίες.

Η αποτυχία του 2023 και η στροφή σε πιο επιθετική ρητορική

Το 2022, έπειτα από εσωκομματικές συγκρούσεις στο Λαϊκό Κόμμα, ο Φεϊχό ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος χωρίς αντίπαλο. Στόχος του ήταν να επαναφέρει τους συντηρητικούς στην εξουσία και να δώσει έναν πιο ήπιο τόνο στην αντιπαράθεση με τον Σάντσεθ.

«Δεν ήρθα για να προσβάλω τον Πέδρο Σάντσεθ· ήρθα για να νικήσω τον Πέδρο Σάντσεθ», είχε δηλώσει τότε.

Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν εξελίχθηκε όπως προσδοκούσε. Το PP κέρδισε τις εκλογές του 2023, αλλά δεν εξασφάλισε τις απαραίτητες έδρες για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η αδυναμία του να διαχειριστεί τη σχέση με το ακροδεξιό Vox, το οποίο είχε αποκτήσει ισχυρή παρουσία σε αρκετές περιφερειακές κυβερνήσεις συνεργασίας με το PP, θεωρήθηκε ένας από τους παράγοντες της αποτυχίας.

Παράλληλα, η πίεση από πιο σκληροπυρηνικά στελέχη του κόμματος, όπως η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, αλλά και από μέσα ενημέρωσης που ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση Σάντσεθ, τον οδήγησε σε πιο επιθετική πολιτική ρητορική.

Spain’s opposition People’s Party leader and candidate Alberto Nunez Feijoo speaks on stage during a campaign rally ahead of general election, in Valencia, Spain, November 21, 2026. REUTERS/Eva Manez

Στην εκστρατεία του 2023, ο Φεϊχό είχε θέσει ως βασικό στόχο την «κατάργηση του Σαντσισμού», ενώ είχε συνταχθεί με επικρίσεις της Δεξιάς για τη συνεργασία του Σάντσεθ με τους Βάσκους εθνικιστές του EH Bildu. Σε μεταγενέστερες παρεμβάσεις του, επιτέθηκε και προσωπικά στον πρωθυπουργό, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του εκλιπόντος πεθερού του.

Το στοίχημα της 29ης Νοεμβρίου και ο ρόλος του Vox

Παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και την αποτυχία του 2023, οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το Λαϊκό Κόμμα να προηγείται των Σοσιαλιστών ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, το προβάδισμα δεν φαίνεται να αρκεί για την εξασφάλιση αυτοδύναμης πλειοψηφίας, γεγονός που καθιστά πιθανή την ανάγκη στήριξης από το Vox.

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό ερώτημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Φεϊχό σε περίπτωση νίκης. Η συνεργασία με ένα κόμμα που βρίσκεται δεξιότερα από το PP ενδέχεται να τον αναγκάσει να ισορροπήσει ανάμεσα στο μετριοπαθές προφίλ που οικοδόμησε στη Γαλικία και στις απαιτήσεις ενός πιο σκληροπυρηνικού κυβερνητικού εταίρου.

Όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές στο Politico, η πρόκληση για τον Φεϊχό δεν θα είναι απλώς να κερδίσει τις εκλογές, αλλά να διαμορφώσει μια νέα πολιτική κουλτούρα στη Μαδρίτη, χωρίς να χάσει την ισορροπία που αποτέλεσε το βασικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας.