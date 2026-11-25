Δύο Λίβυοι στρατιωτικοί υπέκυψαν στα τραύματά τους από τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά πλοία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της ανατολικής χώρας

Στο δικαίωμα της Ουκρανίας να απαντά στις ρωσικές επιθέσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υπερασπιζόμενος τις πρόσφατες ουκρανικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Την ίδια ώρα, η Ιταλία εξέφρασε την ανησυχία της για τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης στη Μεσόγειο, μετά τις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στα ανοιχτά της Λιβύης.

«Ας μπούμε στη θέση τους. Τι θα κάναμε εμείς αν βομβαρδιζόμασταν κάθε βράδυ και κάθε μέρα από έναν αντίπαλο, από έναν εισβολέα;», δήλωσε ο Μπαρό στο γαλλικό δίκτυο TF1, υποστηρίζοντας ότι οι Ουκρανοί ασκούν το «αναφαίρετο δικαίωμά τους στη νόμιμη άμυνα».

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Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας σημείωσε ότι η γεωγραφική επέκταση της σύγκρουσης δεν αποτελεί κάτι εντελώς καινούργιο, καθώς, όπως είπε, η Ρωσία επιτίθεται στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα επιχειρεί να παρενοχλήσει τις ευρωπαϊκές χώρες και να αποδυναμώσει την ενότητά τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Αλίς Ρουφό, χαρακτήρισε την επιχείρηση στη Μεσόγειο στρατιωτική επιτυχία για την Ουκρανία. Μιλώντας στο France 5, υποστήριξε ότι η επίθεση καταδεικνύει την ικανότητα του Κιέβου να επιχειρεί στη Μεσόγειο και να αποδυναμώνει τη ρωσική παρουσία σε περιοχές όπου η Μόσχα διατηρεί επιρροή, όπως η Λιβύη.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ότι είναι θεμελιώδες για τη Ρώμη να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η επέκταση της σύγκρουσης στη Μεσόγειο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης.

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Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά πλοία στα ανοιχτά της Λιβύης

Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων έγιναν μετά την ανακοίνωση της Ουκρανίας ότι πραγματοποίησε την Κυριακή επίθεση εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στα ανοιχτά της Λιβύης, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα γεωγραφική διάσταση στον πόλεμο μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν επτά μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα ουκρανικής κατασκευής. Ο ίδιος υποστήριξε ότι βυθίστηκε η ρωσική κορβέτα «Merkury», μαζί με ελικόπτερο τύπου Ka-27 που βρισκόταν πάνω στο πλοίο.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! Διαφήμιση November 23, 2026

Παράλληλα, ανέφερε ότι επλήγη το φορτηγό πλοίο «MV Angara», το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων μέσω του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Από τις επιθέσεις στη Λιβύη, δύο Λίβυοι στρατιωτικοί υπέκυψαν στα τραύματά τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της ανατολικής χώρας.

Επίθεση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια Σαμάρα

Την ίδια ώρα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην πόλη Σιζράν, στη ρωσική περιφέρεια Σαμάρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πλήγμα drone στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην περιοχή, στις όχθες του ποταμού Βόλγα, βρίσκονται τρία μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, τουλάχιστον δύο από αυτά, τα διυλιστήρια της Σιζράν και του Κουιμπίσεφ, δέχθηκαν επίθεση. Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

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BREAKING: Ukrainian long-range drones have struck 2 large Russian oil refineries. The Syzran Oil Refinery and Kuibyshev Oil Refinery in the Samara region were both hit and set on fire. The refineries are 800 kk from the frontlines and have a refining capacity of 9 million tonnes/year and 7 million tonnes/year. The uptick in strikes on refineries is causing diesel shortages for the Russian Army and gasoline shortages for Russian drivers as well as major problems for the Russian economy. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2026

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ, δήλωσε ότι οι τοπικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.456 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα VKontakte, ο Φεντόριστσεφ επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν επιπτώσεις από τα πλήγματα, καλώντας τους κατοίκους να μην αναρτούν φωτογραφίες ή βίντεο από τις ζημιές και τις συνέπειες των επιθέσεων.

Τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις είχαν περιοριστεί σε κάποιο βαθμό μετά την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα Οκτωβρίου. Ωστόσο, η έντασή τους αυξήθηκε εκ νέου από τα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προανήγγειλε χθες απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις.