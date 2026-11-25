Η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες

Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε σήμερα (25/11), η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η κα Καραγεωργοπούλου είχε εκλεγεί στην Α’ Ανατολικής Αττικής με την Πλεύση Ελευθερίας, ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2026 αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, παραμένοντας έκτοτε ανεξάρτητη βουλευτής.

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Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η κ. Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Η έως σήμερα βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής, είχε εκλεγεί τον Ιούνιο του 2023 με το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά είχε ανεξαρτητοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2026.

Αναπληρωματικοί στο ίδιο ψηφοδέλτιο ήταν η κα Αφροδίτη-Αικατερίνη Χατζηαναστασιάδη και ο κ. Διονύσιος Ασημακόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την παραίτησή της αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα.