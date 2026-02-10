Η Ελένη Καραγεωργοπούλου ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κα Καραγεωργοπούλου έχει στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη όπου εξηγεί τους λόγους της παραίτησής της.

Μετά την αποχώρησή της, η ΚΟ του κόμματος αριθμεί πλέον πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας δεν διαλύεται, καθώς διατηρεί τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Να σημειωθεί ότι μετά και την τελευταία παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, το κόμμα, εκτός από την πρόεδρο του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μένει με τους Σπύρο Μπιμπίλα, Αλέξανδρο Καζαμία, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου.