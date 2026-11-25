Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Super League: Τσακαλίδης στο Άρης – Ολυμπιακός, Βόσνιος στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Super League – Ποιοι σφυρίζουν το «big-4».
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Βόσνιος Εlite, Ιρφάν Πελίτο, ορίστηκε στο ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (29/11, 21:00) και ο Τσακαλίδης στο Άρης – Ολυμπιακός (29/11, 19:00), στα ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής.
Στη Νέα φιλαδέλφεια, ο Πελίτο θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Σενάντ Ιμπρισίμπεγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλιο, ενώ VAR θα είναι ο Ολλανδός Πολ Βαν Μπέκελ και AVAR ο συμπατριώτης του, Ρίτσαρντ Μάρτενς.
Στο Άρης – Ολυμπιακός βοηθοί του Τσακαλίδη θα είναι οι Κωσταράς και Καραγκιζόπουλος, VAR ο Ιταλός Ροζάριο Αμπίσο και AVAR o Αλεσάντρο Προντέρα.
Αναλυτικά οι ορισμοί της 12ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 28/11
Βόλος – Αστέρας AKTOR (17:00)
Διαιτητής: Ζαμπάλας
Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Νταβέλας
4ος: Μέγας
VAR: Πουλικίδης, Φίτσας
Ηρακλής – Παναιτωλικός (17:00)
Διαιτητής: Κατοίκος
Βοηθοί: Κόλλιακος, Βαλιώτης
4ος: Κατσικογιάννης
VAR: Φωτιάς, Ματσούκας
Κηφισιά – Καλαμάτα (20:00)
Διαιτητής: Γιουματζίδης
Βοηθοί: Κορωνάς, Μάτσας
4ος: Νταούλας
VAR: Παπαδόπουλος, Παπαπέτρου
Κυριακή 29/11
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (17:00)
Διαιτητής: Τσέτσιλας
Βοηθοί: Μωυσιάδης, Κόλλιας
4ος: Κατόπης
VAR: Πολυχρόνης, Μέγας
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (17:30)
Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μηνούδης
4ος: Φίτσας
VAR: Νταούλας, Φωτιάς
Άρης – Ολυμπιακός (19:00)
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Κωσταράς, Καραγκιζόπουλος
4ος: Ματσούκας
VAR: Αμπίσο, Προντέρα
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (21:00)
Διαιτητής: Πελίτο
Βοηθοί: Ιμπρισίμπεγκοβιτς, Μπέλιο
4ος: Παπαπέτρου
VAR: Βαν Μπέκελ, Μάρτενς