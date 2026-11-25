Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Super League – Ποιοι σφυρίζουν το «big-4».

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Βόσνιος Εlite, Ιρφάν Πελίτο, ορίστηκε στο ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (29/11, 21:00) και ο Τσακαλίδης στο Άρης – Ολυμπιακός (29/11, 19:00), στα ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής.

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Στη Νέα φιλαδέλφεια, ο Πελίτο θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Σενάντ Ιμπρισίμπεγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλιο, ενώ VAR θα είναι ο Ολλανδός Πολ Βαν Μπέκελ και AVAR ο συμπατριώτης του, Ρίτσαρντ Μάρτενς.

Στο Άρης – Ολυμπιακός βοηθοί του Τσακαλίδη θα είναι οι Κωσταράς και Καραγκιζόπουλος, VAR ο Ιταλός Ροζάριο Αμπίσο και AVAR o Αλεσάντρο Προντέρα.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 12ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 28/11

Βόλος – Αστέρας AKTOR (17:00)

Διαιτητής: Ζαμπάλας

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Νταβέλας

4ος: Μέγας

VAR: Πουλικίδης, Φίτσας

Ηρακλής – Παναιτωλικός (17:00)

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Κόλλιακος, Βαλιώτης

4ος: Κατσικογιάννης

VAR: Φωτιάς, Ματσούκας

Κηφισιά – Καλαμάτα (20:00)

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Κορωνάς, Μάτσας

4ος: Νταούλας

VAR: Παπαδόπουλος, Παπαπέτρου

Κυριακή 29/11

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (17:00)

Διαιτητής: Τσέτσιλας

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Κόλλιας

4ος: Κατόπης

VAR: Πολυχρόνης, Μέγας

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (17:30)

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μηνούδης

4ος: Φίτσας

VAR: Νταούλας, Φωτιάς

Άρης – Ολυμπιακός (19:00)

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Καραγκιζόπουλος

4ος: Ματσούκας

VAR: Αμπίσο, Προντέρα

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (21:00)

Διαιτητής: Πελίτο

Βοηθοί: Ιμπρισίμπεγκοβιτς, Μπέλιο

4ος: Παπαπέτρου

VAR: Βαν Μπέκελ, Μάρτενς