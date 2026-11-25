Ο Σέρβος μέσος παραμένει στη Σερβία καθώς οι ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα δεν έχουν υποχωρήσει, με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες

Στροφή στον Ολυμπιακό έχει κάνει ήδη ο Άρης, με… προίκα τη νίκη στην Τρίπολη και την ψυχολογία από αυτήν, παραμένοντας εντός 4άδας.

Η ομάδα επιστρέφει την Πέμπτη (26/11) στις προπονήσεις με φόντο το ντέρμπι της Κυριακής και τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις απουσίες.

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Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν βρίσκεται εκείνη του Ούρος Ράτσιτς. Ο Σέρβος μέσος δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Τρίπολης λόγω τενοντίτιδας στον αχίλλειο τένοντα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ταξίδεψε στο Βελιγράδι, προκειμένου να λάβει τη γνώμη εξειδικευμένου γιατρού για τον τραυματισμό του.

Πριν από δύο ημέρες, ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε εκφράσει την αισιοδοξία του σχετικά με την επιστροφή του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, τα νεότερα δεδομένα των τελευταίων ωρών δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αρχική εκτίμηση.

Ο Ράτσιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στη Σερβία, καθώς οι ενοχλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει, διατηρώντας παράλληλα καθημερινή επικοινωνία με το προπονητικό επιτελείο και το ιατρικό προσωπικό του Άρη. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο απουσίας του και από τις αναμετρήσεις της επόμενης εβδομάδας απέναντι σε Πανσερραϊκό και Παναθηναϊκό.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη για τον Γρηγορίου, από τη στιγμή που εκτός δράσης βρίσκεται και ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάκωση στη γάμπα. Οι απουσίες αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα στη μεσαία γραμμή, με τους Γιένσεν και Χόνγκλα να αποτελούν, εκτός απροόπτου, την επικρατέστερη επιλογή για το αρχικό σχήμα, όπως συνέβη και στη διάρκεια του αγώνα στην Τρίπολη μετά την αναγκαστική αλλαγή του Μπασιρού.