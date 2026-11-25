Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο, Πέμπτη (26/11), με την κακοκαιρία να κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο (28-29/11) και να επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σήμερα Τετάρτη οι υψηλές πιέσεις διατηρούν το σκηνικό ήπιο και χωρίς βροχές. Μετά τις πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου στα νότια και τους 15 στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

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Κολυδάς: Την Πέμπτη 26/11 αρχίζει η μεταβολή του καιρού από τα βορειοδυτικά

Η σταδιακή αλλαγή ξεκινά την Πέμπτη (26/11), οπότε και οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς εντάσεως 4-5 μποφόρ (και έως 6 στο βόρειο Ιόνιο), φέρνοντας άνοδο της θερμοκρασίας και τις πρώτες βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και πιθανόν στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Την Παρασκευή (27/11) τα φαινόμενα θα ενταθούν στα δυτικά και βορειοδυτικά με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, ανεβάζοντας περαιτέρω τις ελάχιστες θερμοκρασίες.

Το Σαββατοκύριακο το κύμα κακοκαιρίας θα γενικευτεί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ειδικά την Κυριακή, η στροφή των ανέμων σε θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία, φέρνοντας χιονοπτώσεις που στη βόρεια Ελλάδα θα κατέβουν ακόμη και σε περιοχές με σχετικά χαμηλό υψόμετρο.