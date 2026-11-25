Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τη συνδρομή πάνοπλων στελεχών της ΕΚΑΜ και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων από την Ασφάλεια Λαμίας και την Άμεση Δράση, οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Λαμίας στις 11:40 το πρωί της Τετάρτης (25/11/2026) ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης για την δολοφονία στις φυλακές του Δομοκού.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε στις δικαστικές αρχές για να παράσχει συμπληρωματική κατάθεση σχετικά με τη δολοφονία του συγκρατούμενού του, Αντώνη Παπαδάτου, περιστατικό που είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση τον περασμένο Φεβρουάριο εντός του παλαιού Αρχιφυλακείου των Φυλακών Δομοκού.

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Τον 38χρονο πολυϊσοβίτη συνόδευε ο δικηγόρος του, Αθανάσιος Τάρτης, ο οποίος από τον Φεβρουάριο είχε υποστηρίξει σε δηλώσεις του στο LamiaReport πως ο εντολέας του ενήργησε σε κατάσταση άμυνας κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου:

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος διανυκτέρευσε στις Φυλακές Δομοκού ώστε να διευκολυνθεί η πρωινή μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο, δεδομένου ότι πλέον κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα της Κρήτης. Συγκεκριμένα, εκτίει την ποινή του στις Φυλακές Χανίων, όπου πρόσφατα σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό με τη χρήση drone για τη μεταφορά περιστρόφου, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, προοριζόταν για τον 38χρονο.

Η μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο: