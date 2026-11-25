Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι η Τεχεράνη και οι Χούθι ενδέχεται να θέσουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα μετά τον τραυματισμό έντεκα ανθρώπων σε πλήγμα στο Ριάντ

Οι ΗΠΑ καλούν τους πολίτες τους πρου βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς και το πλήγμα των Χούθι σε πολυώροφο κτίριο στην οικονομική συνοικία του Ριάντ, από το οποίο τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι.

Όπως μεταδίδει το Euronews, η διαδικτυακή πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν εξέδωσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου προειδοποίηση ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι εχθροπραξίες στην περιοχή ενδέχεται να κλιμακωθούν με ταχείς ρυθμούς.

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Middle East: Americans in the Middle East should exercise heightened vigilance due to the increased threat of armed attacks by Iranian-supported Houthis and Iranian efforts to target U.S. government officials and facilities in the region. Be aware of potential alerts, flight cancellations, airspace closures, and travel disruptions. Iran has launched attacks targeting U.S. assets in both Bahrain and Kuwait, and Iranian-supported Houthis have engaged in hostilities against Saudi Arabia, including attacks on civilian airports and other critical infrastructure resulting in civilian casualties and severe travel disruptions. The hostilities have the potential to escalate rapidly. Read the latest country-specific alerts at https://t.co/ouQakQVHet — TravelGov (@TravelGov) November 24, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ιράν, οι Χούθι και άλλες οργανώσεις που πρόσκεινται στην Τεχεράνη ενδέχεται να θέσουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα και πολίτες, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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«Μην ταξιδεύετε στο Ιράν για κανέναν λόγο. Οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην προειδοποίηση.

US tells citizens to leave Iran, warns hostilities could escalate fast https://t.co/a9Fk49KshG — euronews (@euronews) November 25, 2026

Οι επιθέσεις σε Ριάντ και Μπαχρέιν

Η προειδοποίηση της Ουάσινγκτον έρχεται μετά την επίθεση των Χούθι την Τρίτη, η οποία έπληξε πολυώροφο κτίριο στην οικονομική συνοικία του Ριάντ. Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας, από το πλήγμα τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι.

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις του Ιράν το περασμένο Σάββατο είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων και την εκδήλωση πυρκαγιάς σε μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση.

Οδηγίες ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες

Στην ανακοίνωσή τους, οι αμερικανικές αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να παρακολουθούν στενά τις ενημερώσεις για τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων, καθώς και να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων ή κλείσιμο του εναέριου χώρου.

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Επισημαίνεται επίσης ότι οι κανόνες διέλευσης από τα χερσαία σύνορα του Ιράν, όπως και οι προϋποθέσεις εισόδου στις χώρες προορισμού, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να αποφεύγουν διαδηλώσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις και περιοχές με έντονη αστυνομική παρουσία, ενώ τους συστήνεται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κοντά σε χώρους που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε περίπτωση αεροπορικών επιθέσεων, οι οδηγίες προβλέπουν την απομάκρυνση από πόρτες, παράθυρα και συντρίμμια, τη διατήρηση των κινητών τηλεφώνων φορτισμένων και την πιστή εφαρμογή των οδηγιών των τοπικών αρχών.

Παράλληλα, οι πολίτες ενθαρρύνονται να εγγραφούν στο σύστημα ενημερώσεων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για ζητήματα ασφαλείας.

Χωρίς διπλωματικές σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1980. Την εκπροσώπηση των αμερικανικών συμφερόντων στην Τεχεράνη έχει αναλάβει η Ελβετία.

Η αμερικανική προειδοποίηση υποδεικνύει το αρμόδιο τμήμα της ελβετικής πρεσβείας ως σημείο επικοινωνίας για τους Αμερικανούς πολίτες που χρειάζονται βοήθεια.