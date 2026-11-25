Στα επεισόδια που θα προβληθούν την Παρασκευή 27 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ανατροπές, απειλές και συγκλονιστικές αποκαλύψεις φέρνουν νέες εντάσεις στη ζωή των ηρώων

Νέες ημέρες και ώρα προβολής για τη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα». Στα επόμενα επεισόδια που θα προβληθούν την Παρασκευή 27 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA, ανατροπές, απειλές και συγκλονιστικές αποκαλύψεις φέρνουν νέες εντάσεις στη ζωή των ηρώων. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, κρυμμένα μυστικά κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν και μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα οδηγούν τους πρωταγωνιστές σε επικίνδυνες συγκρούσεις και δύσκολες αποφάσεις.

Ο Σήφης ορκίζεται πως όσα ισχυρίζεται η Ελένη σε βάρος του είναι ψέματα και εκμυστηρεύεται τα πάντα στον Μανούσο.

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Ο Μανούσος βρίσκει την Ελένη και την απειλεί, με αποτέλεσμα εκείνη να φτάσει στα άκρα. Παράλληλα, καθώς βασανίζεται από τύψεις για την απόπειρα αυτοκτονίας της Ντίνας, θέλει να σταθεί στο πλευρό της.

Η Μαρκέλλα λαμβάνει ένα μήνυμα από τη Μυρτώ, που την ενημερώνει για μία συνταρακτική εξέλιξη.

Ο Λευτέρης σοκάρεται με την αποκάλυψη του Σήφη, πως έχει σχέση με μία παντρεμένη γυναίκα και αποφασίζει να μάθει ποια είναι αυτή η γυναίκα.

Η Σοφία έχει ακόμη ένα πονηρό σχέδιο κατά νου, για να μην αφήσει τον Νικήτα και την Ελπίδα να φύγουν από το σπίτι.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 40 (Παρασκευή 27 Νοεμβρίου)

Ο Σήφης, σοκαρισμένος από την καταγγελία της Ελένης εναντίον του, ορκίζεται στον Μάνθο, πως είναι όλα ψέματα. Την ίδια στιγμή, ο Μανούσος έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Γιαννιό, που δείχνει να δελεάζεται όλο και περισσότερο από την πρόταση της Κέλλυς, να δουλέψει στο ξενοδοχείο της. Λίγο αργότερα, η Μαρκέλλα παίρνει ένα αναπάντεχο μήνυμα από τη Μυρτώ, που την ενημερώνει για μια συνταρακτική εξέλιξη. Παράλληλα, η Σοφία πείθει την Ελπίδα και τον Νικήτα να μην απευθυνθούν ξανά στον μεσίτη, που τους κορόιδεψε. Έχει όμως στα σκαριά ένα ακόμα πονηρό σχέδιο, για να μην τους αφήσει να φύγουν μακριά. Η Κλειώ λαμβάνει ένα απρόσμενο δώρο, που την αναστατώνει. Το επόμενο βράδυ, ο Μάνθος, έχοντας συλλάβει ένα σχέδιο για να παγιδέψει τον Μαλεφάκη, παίρνει τον Παυλή και τους αστυνομικούς του και ξεκινούν, για να το βάλουν σε εφαρμογή. Συγχρόνως, η Μαρουσώ αποφασίζει να γνωρίσει τους γονείς του Μανούσου, ενώ ο Μανούσος μαθαίνει ένα τραγικό νέο, που τον συγκλονίζει.

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Επεισόδιο 41 (Κυριακή 29 Νοεμβρίου)

Ο Γιαννιός θυμώνει με την Κέλλυ, που προσβάλλει τους γονείς του, ενώ η Δέσπω είναι κρυμμένη και την ακούει. Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης σοκάρεται με την αποκάλυψη του Σήφη, πως έχει σχέση με μια παντρεμένη και αποφασίζει να μάθει ποια είναι αυτή η γυναίκα. Την άλλη μέρα, ο Σήφης λέει στον Μανούσο για την καταγγελία της Ελένης κι εκείνος έξαλλος, την βρίσκει και την απειλεί. Αυτό κάνει την Ελένη να φτάσει το πράγμα στα άκρα. Η Ελπίδα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με τα σχέδια της Σοφίας, αλλά όλα φαίνεται να αλλάζουν, από ένα συνταρακτικό γεγονός που προκύπτει. Λίγο αργότερα, ο Μανούσος, που τον πνίγουν οι τύψεις για την απόπειρα αυτοκτονίας της Ντίνας, πάει στο νοσοκομείο να δει πώς είναι και εκεί έχει μια συνάντηση που τον φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση.

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

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Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2026 – 202