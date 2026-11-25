Ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχθηκε κατά την ομιλία του στη γερμανική Βουλή ότι η χώρα του έχει παραμελήσει για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα

Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, με φόντο την κλιμάκωση της ρωσικής δραστηριότητας σε πολλαπλά μέτωπα, υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα δεν περιορίζεται στους στόχους της στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει και θέλει περισσότερα από την Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς κατά την ομιλία του για τον προϋπολογισμό ενώπιον της γερμανικής Βουλής (Bundestag).

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Russland muss seine gefährlichen Provokationen sofort einstellen. Polen kann auf unsere volle Solidarität zählen. Wäre es erforderlich, dann wird die NATO im Bündnisgebiet natürlich jeden Fuß Territorium verteidigen. https://t.co/QuynnbYXfA — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 23, 2026

Ο Γερμανός καγκελάριος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι κλιμακώνει την ένταση σε πολλές περιοχές, από τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα έως το Διάστημα, επισημαίνοντας ότι η απειλή αφορά και την ίδια τη Γερμανία.

«Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είτε δεν κατανοεί τον κόσμο όπως πραγματικά είναι είτε επιδιώκει μια εντελώς διαφορετική ατζέντα, η οποία αντιβαίνει στην ελευθερία, στον ανοιχτό χαρακτήρα της κοινωνίας μας και στις φιλελεύθερες αξίες της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να θέσουμε σαφή όρια στη Ρωσία»

Ο Μερτς υποστήριξε ότι η ρωσική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στο ουκρανικό μέτωπο, αλλά εκτείνεται στη Βαλτική, στην Πολωνία, στη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και στο Διάστημα.

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«Η Ρωσία κλιμακώνει την ένταση σε τεράστια κλίμακα, ακόμη και εδώ, εντός των συνόρων μας, με κόστος ακόμη και ανθρώπινες ζωές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντιδράσουν.

German Chancellor Friedrich Merz on Russia: It cannot be said often enough to the far right and the far left: Russia knows exactly what it wants, and Russia wants more than Ukraine. Whoever doesn’t understand that doesn’t understand this world, or is pursuing completely different goals. Russia is escalating in the Baltic region. Russia is escalating in Poland. Russia is escalating in the Black Sea. Russia is escalating in space, and Russia is escalating massively here in our country too, even accepting the loss of human lives. That is why we as Europeans will show Russia its limits, in both senses of the word. Διαφήμιση November 25, 2026

«Πρέπει –και θα το κάνουμε– να θέσουμε σαφή όρια στη Ρωσία», τόνισε απευθυνόμενος στους βουλευτές.

Η Γερμανία αναγνωρίζει καθυστερήσεις σε άμυνα και οικονομία

Στην ίδια ομιλία, ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχθηκε ότι η χώρα του έχει παραμελήσει για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, οι υποδομές, το δημογραφικό και η οικονομία.

Υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα οι συγκεκριμένες αδυναμίες, συνδέοντας τις αποφάσεις που καλείται να λάβει η γερμανική κυβέρνηση, ιδίως στον τομέα της άμυνας, με την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφαλείας και τη ρωσική απειλή.