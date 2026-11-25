Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι περίπου 12% φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι βάσει δικής του τιμοληψίας

Στις παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και στις μειώσεις τιμών που προγραμματίζονται ενόψει των Χριστουγέννων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στο Mega News 104.6.

Όπως ανέφερε, από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου θα εφαρμοστεί νέα πρωτοβουλία με μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων, που αφορούν και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη μεγάλη πλειονότητα των προϊόντων οι εκπτώσεις θα φτάνουν το 25%.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι εύκολη υπόθεση, επισημαίνοντας ότι σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων συνδέεται με τις διεθνείς αγορές. «Όταν έχεις μάχη με την ακρίβεια, η οποία κατά κύριο λόγο είναι εισαγόμενη, θέλει συνεχώς στοχευμένα μέτρα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί.

Η προσωπική τιμοληψία και η διαφωνία με το ΙΝΚΑ

Ο Βασίλης Σπανάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, με αφορμή τις διαφορετικές εκτιμήσεις του υπουργείου και του ΙΝΚΑ.

Όπως είπε, πραγματοποίησε ο ίδιος έρευνα αγοράς, επισκεπτόμενος ένα συνοικιακό μανάβικο και ένα κρεοπωλείο, ενώ χρησιμοποίησε και την εφαρμογή «PosoKanei».

Σύμφωνα με τον υπολογισμό του, το κόστος των προϊόντων που κατέγραψε ήταν κατά 26% χαμηλότερο από εκείνο που παρουσίασε το ΙΝΚΑ. Με βάση αυτή την τιμοληψία, υποστήριξε ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι περίπου 12% φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο υφυπουργός επέμεινε ότι διαθέτει αναλυτικά τις τιμές που κατέγραψε, προϊόν προς προϊόν, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της αγοράς μπορεί να αποτυπωθεί μέσα από πραγματικές τιμοληψίες.

Δύο προγράμματα με μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του υπουργείου, εξήγησε ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να ξεχωρίζουν δύο διαφορετικά προγράμματα στα σούπερ μάρκετ.

Το πρώτο αφορά τη συμφωνία μείωσης τιμών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, ενώ το δεύτερο είναι το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους», το οποίο θα εφαρμοστεί από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Όπως εξήγησε, τα προϊόντα που συμμετέχουν στα δύο προγράμματα θα φέρουν διαφορετική σήμανση στα ράφια, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αναγνωρίζουν τις μειώσεις και να κάνουν ευκολότερα τις αγορές τους.

Παράλληλα, στάθηκε στη χρησιμότητα της εφαρμογής «Πόσο Κάνει;», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τιμές, να παρακολουθούν το ιστορικό τους και να εντοπίζουν τα σημεία πώλησης των προϊόντων.

33.000 έλεγχοι στην αγορά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Όπως γνωστοποίησε, μέσα στη χρονιά έχουν πραγματοποιηθεί 33.000 έλεγχοι, ενώ προανήγγειλε ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν κατά την εορταστική περίοδο.

«Θα αυξηθούν και θα είναι και πιο στοχευμένοι οι έλεγχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές για το γιορτινό τραπέζι αυξάνονται.