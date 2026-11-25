Η κορυφαία έκδοση του μοντέλου θα έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο μικρότερο από τρία δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Porsche 718 Boxster βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της διαδικασίας εξέλιξής της. Η παγκόσμια πρεμιέρα της συγκεκριμένης έκδοσης παραγωγής έχει προγραμματιστεί επίσημα για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η εταιρεία προαναγγέλλει την ισχυρότερη 718 που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η κορυφαία έκδοση του μοντέλου θα έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο μικρότερο από τρία δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα θα ξεπερνά τα 250 χλμ./ώρα. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι όλες οι εκδόσεις της ηλεκτρικής Boxster θα διαθέτουν σύστημα κίνησης που θα μεταδίδεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς του οχήματος.

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Η Porsche βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία δοκιμών για την επόμενη γενιά του μοντέλου 718 Boxster, προετοιμάζοντας το έδαφος πριν από το επίσημο λανσάρισμα της εμπορικής του έκδοσης, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2027. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο όχημα πραγματοποιεί τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να επιδιώκει με συνέπεια να διατηρήσει αναλλοίωτα τα ιδιαίτερα οδηγικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτό το σπορ κάμπριο αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Porsche αποκαλύπτει πλέον τις βασικές τεχνικές επιλογές που χαρακτηρίζουν το νέο μοντέλο. Μεταξύ αυτών των επιλογών περιλαμβάνεται η τοποθέτηση της μπαταρίας ακριβώς πίσω από τα καθίσματα, καθώς και η ενσωμάτωση ενός συστήματος εικονικών αλλαγών ταχυτήτων. Το εν λόγω σύστημα συνοδεύεται από την παραγωγή ήχου που προσομοιάζει σε εκείνον ενός κλασικού εξακύλινδρου κινητήρα τύπου boxer.