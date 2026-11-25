Δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο με κατηγορούμενους τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί στην επόμενη συνεδρίαση για την ένσταση της υπεράσπισης σχετικά με την εξέταση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, ως μάρτυρα

Με ενστάσεις κύλησε η τρίτη συνεδρίαση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον βουλευτή Κώστα Σκρέκα να διαφοροποιείται ζητώντας να ξεκινήσει επί της ουσίας η δίκη για να αποδειχθεί, όπως επισήμανε η υπεράσπιση του, η αθωότητα του εντολέα του.



Ετσι, μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από τη θέση της υποστήριξης της κατηγορίας η υπεράσπιση των λοιπών κατηγορουμένων έδωσε τη δική της μάχη.



Η πρώτη ένσταση αφορούσε στην ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, δηλαδή του κατηγορητηρίου, εστιάζοντας στην αναρμοδιότητα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ενώ η δεύτερη αφορούσε στην εξέταση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου ως μάρτυρα.

Στην διάρκεια της σημερινής δίκης η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη νομιμότητα και την πληρότητα του κατηγορητηρίου, ζητώντας μάλιστα να υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το επιχείρημα ότι η ζημία είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ.

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Λαμβάνοντας τον λόγο η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου ανέλυσε διεξοδικά το νομοθετικό πλέγμα της λειτουργίας του θεσμού της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και εξήγησε επικαλούμενη και νομολογία που εδράζεται η αρμοδιότητα της και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα ακυρότητας του εισαγωγικούς εγγράφου της ποινικής δίκης. Πρόταση που ομόφωνα έκανε δεκτή το δικαστήριο απορρίπτοντας την σχετική ένσταση.



Στη συνέχεια, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων υπέβαλαν ένσταση απόλυτης ακυρότητας, αντιδρώντας στην κλήση και της εξέτασης της Παρασκευής Τυχεροπούλου ως μάρτυρα, καθώς, όπως υποστήριξαν, είχε συμμετάσχει στην προδικασία με την ιδιότητα της ειδικής επιστήμονα και είχε ασκήσει καθήκοντα προανακριτικού υπαλλήλου.

Η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου ζήτησε την απόρριψη της ένστασης και απαντώντας στις αιτιάσεις εξήγησε το νομικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η Παρασκευή Τυχεροπουλου έχει ρόλο βοηθού των Ευρωπαίων εισαγγελέων και πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξαιρεθεί και να μην καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη. Σε ό,τι αφορά μάλιστα την ασκηθείσα ποινική δίωξη επισήμανε ότι υπάρχει εποπτεία των εντεταλμένων εισαγγελέων και οι κινήσεις και οι κρίσεις τους επικυρώνονται από ένα ενωσιακό όργανο, που αυτό έχει την τελική κρίση.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στην αγόρευση της θέλοντας να καταδείξει τη σημασία του ρόλου και των γνώσεων της κυρίας Τυχεροπουλου επισήμανε πως η ίδια έχει στείλει σαράντα παραγγελίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λάβει στρογγυλεμένες απαντήσεις την ώρα μάλιστα που οι έρευνες για την υπόθεση αυτή σε διαφορετικά επίπεδα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Θέμης Σοφός επέμεινε στις αντιρρήσεις του ως προς την εξέταση της μάρτυρος.

Η πλευρά του βουλευτή Κώστα Σκρέκα ζήτησε να προχωρήσει η διαδικασία και να εξεταστεί ως μάρτυρας η κυρία Τυχεροπουλου σημειώνοντας ότι σε κάθε περίπτωση η αξιοπιστία της θα κριθεί από το δικαστήριο επιμένοντας στην πρόοδο της δίκης για να αποδειχθεί η αθωότητα του.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί της ένστασης στην επόμενη συνεδρίαση.