Το νομοσχέδιο πρέπει να συζητηθεί και να τεθεί σε τρεις ακόμη ψηφοφορίες στην Κνεσέτ, προκειμένου να συσταθεί η επιτροπή

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο για τη δημιουργία ερευνητικής επιτροπής, με στόχο τη διερεύνηση των αποτυχιών που σχετίζονται με τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από το κόμμα του βασικού αντιπάλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ, και συγκέντρωσε τη στήριξη 65 βουλευτών, ενώ 50 στάθηκαν αντίθετοι.

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Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον Άιζενκοτ. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, έχει ήδη ξεκινήσει νομοθετική αντιπαράθεση με τον Νετανιάχου και την πολιτική του παρακαταθήκη.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους συγγενείς των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου που παρευρίσκονταν στην Κνεσέτ, σύμφωνα με ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Βουλής.

Ο Άιζενκοτ κατηγορεί συστηματικά τον απερχόμενο πρωθυπουργό για προσωπική ευθύνη στην επίθεση της Χαμάς. Ιδιαίτερα, τονίζει ότι ο Νετανιάχου αγνόησε προειδοποιήσεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως αναφέρει ο Τύπος.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απορρίπτει τις κατηγορίες και τονίζει ότι οι υπηρεσίες του δεν τον ειδοποίησαν τη νύχτα της 6ης προς 7η Οκτωβρίου 2023, όταν οι μαχητές της Χαμάς προετοίμαζαν την επίθεση.

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Ο ίδιος παραμένει αντίθετος στη σύσταση κρατικής επιτροπής έρευνας, ενός μηχανισμού με ευρείες εξουσίες για ανεξάρτητη διερεύνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γιάσαρ, του κόμματος του Άιζενκοτ, η δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπής αποτελεί «εθνικό και ηθικό χρέος» και είναι «απαραίτητο βήμα για να έλθει στο φως η αλήθεια και να αντληθούν διδάγματα για την προστασία της ασφάλειας του Ισραήλ».

Το νομοσχέδιο πρέπει να συζητηθεί και να τεθεί σε τρεις ακόμη ψηφοφορίες στην Κνεσέτ, προκειμένου να συσταθεί η επιτροπή.

Η έγκρισή του σε πρώτη ανάγνωση αποτελεί ήδη σημαντικό στάδιο στη διαδικασία. Το μπλοκ του Άιζενκοτ, που στηρίζεται από δύο σχηματισμούς Ισραηλινών Αράβων, οι οποίοι είναι εχθρικοί προς τον Νετανιάχου, φαίνεται να διαθέτει αρκετές ψήφους για να διασφαλίσει την τελική έγκριση.

Επιπλέον, η επιτροπή θα έχει ως στόχο «να ερευνηθούν οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν στη σφαγή (της 7ης Οκτωβρίου) καθώς και στον πόλεμο που ακολούθησε» στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου της Κνεσέτ.

Η επιτροπή θα αποτελείται από πέντε μέλη και θα δημοσιοποιήσει την πρώτη της έκθεση το αργότερο ένα χρόνο μετά τη σύστασή της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.