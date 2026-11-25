Την Τρίτη, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας και η εγχώρια υπηρεσία αντικατασκοπείας και ασφάλειας MI5, με μια ασυνήθιστα δημόσια ανακοίνωση, προειδοποίησαν ότι εταιρείες που παρέχουν στήριξη στον ουκρανικό στρατό απειλούνται από δολιοφθορά που αποδίδεται στη Ρωσία

H Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας (RAF) λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς μετακινεί αεροσκάφη σε υπόστεγα και καταφύγια κατά τη διάρκεια της νύχτας για να προστατευθούν από πιθανές απειλές από drones, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Times και το Sky News, στα σχέδια περιλαμβάνεται επίσης η χρήση ειδικών διχτυών για την προστασία των αεροσκαφών που παραμένουν σε εκτεθειμένους χώρους. Οι αναφορές βασίζονται σε πληροφορίες χωρίς να κατονομάζονται συγκεκριμένες πηγές.

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Το υπουργείο Άμυνας δεν προχώρησε σε άμεσο σχολιασμό των δημοσιευμάτων αυτών.

Την Τρίτη, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας και η εγχώρια υπηρεσία αντικατασκοπείας και ασφάλειας MI5, με μια ασυνήθιστα δημόσια ανακοίνωση, προειδοποίησαν ότι εταιρείες που παρέχουν στήριξη στον ουκρανικό στρατό απειλούνται από δολιοφθορά που αποδίδεται στη Ρωσία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αντέδρασε σε «μια ύποπτη μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones» στη βάση RAF Lakenheath. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη μεταστάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού από άλλη βάση της RAF Λέικενχιθ.

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι απειλή που συνδέεται με το Ιράν οδήγησε στην απομάκρυνση αμερικανικών βομβαρδιστικών τύπου B-1 από τη βρετανική βάση της RAF στο Φέρφορντ, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Πέντε άνδρες συνελήφθησαν κοντά στο Φέρφορντ για ένα επεισόδιο το οποίο, σύμφωνα με τις Βρετανικές Αρχές, ενδέχεται να συνδέεται με το Ιράν.