Η απόκτηση ενός ακόμη τερματοφύλακα βρίσκεται στον μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν η συγκεκριμένη κίνηση θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο ή το προσεχές καλοκαίρι. Δύο είναι οι βασικές παράμετροι που αναμένεται να καθορίσουν τις αποφάσεις των «ασπρόμαυρων»: οι ευκαιρίες που θα προκύψουν στη μεταγραφική αγορά και η αγωνιστική εικόνα του Αντώνη Τσιφτσή.

Η πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του 27χρονου τερματοφύλακα αποτελεί σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης με την οποία τον περιβάλλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου. Ο Τσιφτσής έχει ουσιαστικά πάρει το χρίσμα του βασικού τερματοφύλακα, μαζί όμως και το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται ο συγκεκριμένος ρόλος. Το επόμενο διάστημα καλείται να επιβεβαιώσει στο γήπεδο την ορθότητα της επιλογής των «ασπρόμαυρων» να επενδύσουν πάνω του. Η αναζήτηση τερματοφύλακα είχε ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες της σεζόν, με δεδομένο ότι ο Γίρι Παβλένκα διανύει την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του.

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Ο σοβαρός τραυματισμός του Τσέχου, η χειρουργική επέμβαση στον ώμο και τα ερωτηματικά αναφορικά με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ενέτειναν τις διεργασίες. Την ίδια στιγμή, η αγωνιστική εξέλιξη του 22χρονου Δημήτρη Μοναστηρλή αποτελεί μία ακόμη σημαντική παράμετρο στη διαμόρφωση του μελλοντικού τοπίου κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ. Το ζητούμενο για τους επιτελείς του Δικεφάλου είναι τόσο το χρονικό σημείο της μεταγραφικής κίνησης όσο και το προφίλ του τερματοφύλακα που θα αποκτηθεί. Θα πρόκειται για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή με προοπτική εξέλιξης και μεταπωλητική αξία ή για έναν έμπειρο κίπερ; Η μέχρι τώρα κινητικότητα δείχνει πως οι «ασπρόμαυροι» προσανατολίζονται περισσότερο προς την πρώτη κατεύθυνση.

Τα ονόματα που είναι στη μεταγραφική λίστα

Στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό ο Φέντορ Λαπούκοφ. Ο 23χρονος Λευκορώσος, βασικός τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της χώρας του, αγωνίζεται στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2025 από την Ντιναμό Μινσκ έναντι 650.000 ευρώ. Δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, με τη χρηματιστηριακή του αξία να υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt, ενώ αριθμεί 21 διεθνείς συμμετοχές.

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Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ του ΠΑΟΚ από το περασμένο καλοκαίρι. Ο 22χρονος Πολωνός ανήκει στη Γιαγκελόνια, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028, έχοντας καταγράψει 113 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα και 44 με τη δεύτερη. Η παρουσία συγκεκριμένων ονομάτων στη μεταγραφική λίστα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και άμεση κίνηση για την απόκτησή τους.

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα στη θέση του τερματοφύλακα, με τον Τσιφτσή να έχει πλέον την ευκαιρία, μέσα από τις εμφανίσεις του, να επηρεάσει τόσο τον χρόνο όσο και τα χαρακτηριστικά της μεταγραφικής επιλογής.