Διπλός πονοκέφαλος στον ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, καθώς οι Σερίφ Εντιαγέ και Αρίτζ Ελουστόντο έμειναν εκτός προπόνησης.

Με δύο απρόοπτα και πολύ σημαντικά προβλήματα ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το πολύ σημαντικό και κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ (29/11, 21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 12η αγωνιστική στη Stoiximan Super League.

Μετά το ρεπό της Τρίτης (24/11) οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά επέστρεψαν στις προπονήσεις ενόψει της «μάχης» με την Ένωσης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Από το πρόγραμμα της Τετάρτης εκτός από τους τραυματίες Πέλκα, Γιάκιτς, Μοναστηρλή, Σορετίρε, Τέιλορ ήρθαν να προστεθούν δύο ακόμη ονόματα στο ιατρικό δελτίο.

Ο λόγος για τον Αρίτζ Ελουστόντο και τον Σερίφ Εντιαγέ. Αμφότεροι οι δύο ποδοσφαιριστές απουσίαζαν λόγω ίωσης, θέτοντας σε συναγερμό το επιτελείο των «ασπρόμαυρων», λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

H ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής.

Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με το πρώτο να επικεντρώνεται στη λειτουργία της αμυντικής γραμμής και το δεύτερο στην ανάπτυξη επιθετικών αυτοματισμών.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις αμυντικής τακτικής και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Πέλκας και Γιάκιτς ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Σορετίρε , Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ πραγματοποίησαν ατομικό πρόγραμμα με μπάλα στο γήπεδο.

Από την προπόνηση απουσίαζαν οι Ελουστόντο και Εντιαγέ , οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση.

Την Πέμπτη (26.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας».