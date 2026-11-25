Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε καλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα «πλήττουν ολόκληρο τον κόσμο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει να διαμαρτύρεται για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να βάλει τέλος στα πλήγματα εάν αποφασίσει να τερματίσει τον σχεδόν πενταετή πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η τοποθέτηση του Ουκρανού ΥΠΕΞ ήρθε μετά τις δηλώσεις του Πούτιν, την Τρίτη, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Κρεμλίνο με κυβερνητικούς αξιωματούχους και στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει εγκαταστάσεις διύλισης, παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει τέτοιου είδους επιθέσεις.

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«Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ανταποδοτική αντίδραση από την πλευρά μας είναι αναπόφευκτη. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε καλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα «πλήττουν ολόκληρο τον κόσμο». Η παρέμβασή του συνδέθηκε με τις διαταραχές στον εφοδιασμό καυσίμων, εξαιτίας των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν, οι οποίες είχαν οδηγήσει τις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Τότε, η Μόσχα είχε χαιρετίσει την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου υπέρ της διακοπής των ουκρανικών επιθέσεων στις ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ.

«Εάν ο Πούτιν δεν θέλει οι Ουκρανοί να πλήττουν τα διυλιστήρια πετρελαίου του, μπορεί να δώσει εντολή να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφερε την Τρίτη ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Αν δεν θέλει να πλήττονται τα πολεμικά του πλοία, μπορεί να δώσει εντολή να τερματιστεί ο πόλεμος. Και αυτό χωρίς καν να αναφερθούμε στους 432.000 Ρώσους στρατιώτες που έχει χάσει στο πεδίο της μάχης από την αρχή του έτους, χωρίς να έχει πλησιάσει ούτε στο ελάχιστο την επίτευξη των στόχων της εισβολής του. Είναι προφανές ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Ας σταματήσει, λοιπόν, να διαμαρτύρεται. Ας τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), τον Ιούλιο περίπου 1,4 εκατομμύρια Ρώσοι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνταν από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, έως τον Ιούνιο του 2026. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι ρωσικές απώλειες εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν τους 30.000 στρατιώτες μηνιαίως.

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Εντείνονται τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικούς στόχους

Επίσης, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον στρατηγικής σημασίας ρωσικών στόχων τις τελευταίες εβδομάδες. Μεταξύ άλλων, προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας, έπληξε ρωσικό φορτηγό πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα και κατέστρεψε ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία της Ρωσίας σε λιμάνι της Λιβύης.

Παράλληλα, το Κίεβο έχει εντείνει τα πλήγματα κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας είχαν θέσει εκτός λειτουργίας περισσότερο από το 55% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τα πλήγματα «δικαιολογημένη απάντηση στην άρνηση της Ρωσίας να αποκλιμακώσει την ένταση, καθώς και στα πλήγματα που εξαπολύει κατά των ενεργειακών μας υποδομών».

Πούτιν: Δύσκολη η κατάσταση στον εφοδιασμό καυσίμων

Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones φέρεται να έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου στην περιφέρεια της Σαμάρα, προκαλώντας πυρκαγιές και στις δύο εγκαταστάσεις.

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Επιπλέον, δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου έδειξαν μαύρο καπνό να υψώνεται από πολλαπλές εστίες πυρκαγιάς στο διυλιστήριο Νοβοκουϊμπισέφσκ της Rosneft, στη νότια Ρωσία, έπειτα από φερόμενη ουκρανική επίθεση με drone, σύμφωνα με το CNBC.

Κατά τη σύσκεψη της Τρίτης, ο Πούτιν αναγνώρισε ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων της Ρωσίας παραμένει «δύσκολη».

Επιπλέον, κάλεσε κυβερνητικούς αξιωματούχους και στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών «να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται άμεσα στις μεταβολές της σχέσης προσφοράς και ζήτησης καυσίμων σε ολόκληρη την επικράτεια της Ρωσίας», σύμφωνα με το Interfax.

Την ίδια στιγμή, οι σύμμαχοι του Κιέβου προειδοποιούν ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να αντιμετωπίσει έναν ακόμη χειμώνα με εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και δριμύ ψύχος, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.