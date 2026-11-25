Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η «Νταντά της Γειτονιάς» υπόσχεται ακόμη περισσότερο γέλιο και τρυφερότητα σε νέα ημέρα μετάδοσης. Η ξεχωριστή «οικογένεια» του Περιστερίου έρχεται στο MEGA κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Η εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος παραγγελιών στο σαντουιτσάδικο προκαλεί αναστάτωση. Την ίδια στιγμή, ένας γοητευτικός τεχνικός αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τη Χριστίνα, προκαλώντας τη ζήλεια του Μπάμπη.

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Στο σπίτι, ο Γιάννης δίνει τη δική του μάχη προκειμένου να αποσπάσει τη μικρή Ελευθερία από την οθόνη του νέου της τάμπλετ.

Στη συνέχεια, με αφορμή έναν σχολικό αγώνα, η Ελευθερία έρχεται αντιμέτωπη με την απουσία του πατέρα της. Η Χριστίνα προσπαθεί να τον εντοπίσει, ενώ ο Γιάννης βλέποντας τη μικρή να κλείνεται στον εαυτό της, αποφασίζει να δράσει.

Καμιά φορά, οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσεις…

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 6 – «Τεχνολότζια» (Δευτέρα 30 Νοεμβρίου)

Ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών που φέρνει ο Αλέξανδρος στο μαγαζί, βυθίζει το σαντουιτσάδικο στο χάος, ενώ η παρουσία ενός γοητευτικού τεχνικού που εξηγεί το καινούριο σύστημα στη Χριστίνα, ξυπνά την ζήλεια του Μπάμπη. Στο σπίτι, ο Γιάννης αναλαμβάνει να αποσπάσει την Ελευθερία από το καινούριο τάμπλετ της, όμως η μάχη με την τεχνολογία αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο φανταζόταν…

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Επεισόδιο 7 – «Ζητείται μπαμπάς» (Τρίτη 1 Δεκεμβρίου)

Ένας σχολικός αγώνας φέρνει στην επιφάνεια το μεγαλύτερο κενό στη ζωή της Ελευθερίας: την απουσία του πατέρα της. Η Χριστίνα προσπαθεί μάταια να τον εντοπίσει, ενώ ο Γιάννης βλέποντας τη μικρή να κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό της, αποφασίζει να βρει μια λύση, χωρίς να φαντάζεται ότι η πρωτοβουλία του θα οδηγήσει τελικά σε χειρότερα αποτελέσματα…

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και οι μικροί Αμαρυλλίς Καπίρη και Φίλιππος Ιωάννου.

Σκηνοθεσία έκτου επεισοδίου: Διονύσης Φερεντίνος

Σκηνοθεσία έβδομου επεισοδίου: Βασίλης Θωμόπουλος, Διονύσης Φερεντίνος

Σενάριο: Λαμπρινή Σκρέκα – Ζωή Κοΐβαρη

Επιμέλεια Σεναρίου: Δήμητρα Τσόλκα

Παραγωγή: ARCADIA