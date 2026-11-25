Η prime time του MEGA αλλάζει και οι αγαπημένες σειρές του σταθμού ανανεώνουν το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές.

Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η μυθοπλασία του MEGA αποκτά νέα θέση στο πρόγραμμα, με ξεχωριστές ιστορίες, δυνατές συγκινήσεις, ανατροπές και άφθονο χιούμορ.

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Η οικογενειακή κωμωδία «Νταντά της γειτονιάς», που μας θυμίζει πως οικογένεια είναι εκεί όπου βρίσκεις τη θαλπωρή και την αγάπη, ανοίγει την αυλαία της εβδομάδας με νέα επεισόδια κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Στον «Άλλο Κόσμο», τα τροχόσπιτα κρύβουν ακόμα πολλά μυστικά! Το «Κάμπινγκ» μετακομίζει σε νέα ώρα και μας προσκαλεί κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23:10, για νέες περιπέτειες, έξυπνο χιούμορ, συγκίνηση και αστυνομικό μυστήριο.

Η «Σύγκρουση», το ερωτικό δικαστικό θρίλερ που κέρδισε τις εντυπώσεις από το πρώτο επεισόδιο, παραμένει σε ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας. Είναι ο γοητευτικός Φίλιππος αθώος ή ένοχος; Το δίλημμα θα εξακολουθήσει να απασχολεί τους τηλεθεατές, σε νέα ημέρα και ώρα, κάθε Πέμπτη στις 22:00.

Στα άγρια βουνά της Κρήτης, δύο αδελφικοί φίλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια απρόσμενη δοκιμασία, καθώς αναπτύσσουν συναισθήματα για την ίδια γυναίκα. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» ξετυλίγουν το νήμα μιας ιστορίας όπου ο έρωτας δοκιμάζει μια φιλία ζωής, Παρασκευή και Κυριακή στις 21:00.

Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η μυθοπλασία του MEGA έχει νέα ραντεβού με την prime time. Ανακαλύψτε τα και συντονιστείτε με ιστορίες που κάνουν τη διαφορά!

Τα νέα ραντεβού της μυθοπλασίας του Mega

Νταντά της γειτονιάς: Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Κάμπινγκ: Δευτέρα & Τρίτη στις 23:10

Σύγκρουση: Πέμπτη στις 22:00

Δύο μαύρα πουκάμισα: Παρασκευή & Κυριακή στις 21:00