Ο Ραχίμ Στέρλινγκ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση, μετά το τροχαίο με τη Lamborghini του και την υπόθεση με το «αέριο του γέλιου».

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση, μετά το τροχαίο με τη Lamborghini του και την υπόθεση με το «αέριο του γέλιου».

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής γλιτώνει τη φυλακή και του επιβλήθηκε να προσφέρει 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με τη Lamborghini αξίας 270.000 λιρών, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αερίου γέλιου.

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Εάν διαπράξει νέο αδίκημα ή παραβιάσει τους όρους της αναστολής μέσα στους επόμενους 18 μήνες, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την ενεργοποίηση της ποινής φυλάκισης.

Η περιφερειακή δικαστής Κίρστι Άλμαν ξεκίνησε την ανακοίνωση του σκεπτικού της απόφασης για την επιβολή της ποινής.

Ζητά από τον κατηγορούμενο να σηκωθεί όρθιος και αναφέρει:

«Κύριε Στέρλινγκ, βρίσκεστε ενώπιον του δικαστηρίου για την επιβολή ποινής σχετικά με τρία αδικήματα για τα οποία δηλώσατε ένοχος.

Είστε 31 ετών και μέχρι σήμερα είχατε λευκό ποινικό μητρώο. Αποδέχομαι ότι η μέχρι τώρα συμπεριφορά και ο χαρακτήρας σας υπήρξαν πραγματικά υποδειγματικά».

Η δικαστής αναφέρει ότι ο Στέρλινγκ είχε μια επιτυχημένη ποδοσφαιρική καριέρα και θεωρούνταν πρότυπο για τους νέους ανθρώπους.

Του επιβλήθηκε επίσης η καταβολή εισφοράς υπέρ των θυμάτων ύψους 187 λιρών και δικαστικών εξόδων ύψους 85 λιρών.

Η δικαστής διευκρίνισε ότι δεν επιβλήθηκε ξεχωριστή ποινή για την κατοχή υποξειδίου του αζώτου (γνωστού ως «αέριο γέλιου»), καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα συνυπολογίστηκε στην ποινή που του επιβλήθηκε για την επικίνδυνη οδήγηση.