Πρόγραμμα επιμόρφωσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας προβλέπεται να παρακολουθήσουν 5.353 γυναίκες του ιδιωτικού τομέα

Τη θέση των γυναικών στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, την οικογενειακή διαδοχή στις επιχειρήσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην αγορά ανέδειξαν δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, πρόσφατα, στον Πειραιά, με πρωτοβουλία επιχειρηματικών και επιμελητηριακών φορέων, καθώς και στο πλαίσιο του XVIII Mediterranean Women Entrepreneurs Forum (MedaWomen).

Συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα «Η Νέα Γενιά Ηγεσίας στο Εμπόριο – Γυναίκες Επιχειρηματίες, Οικογενειακή Διαδοχή και η Μετάβαση στην Ψηφιακή Πραγματικότητα», στο επιμελητήριο ενώ στο ίδιο πλαίσιο ανάδειξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού εντάχθηκαν και οι εργασίες του XVIII Mediterranean Women Entrepreneurs Forum (MedaWomen), στο οποίο συμμετείχε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Βουτσινάς.

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Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν γυναίκες με παρουσία στον επιχειρηματικό, επιμελητηριακό και θεσμικό χώρο, οι οποίες παρουσίασαν τις εμπειρίες τους και αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, στη συμμετοχή τους στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων, αλλά και στη διαδοχή των οικογενειακών επιχειρήσεων από τη μία γενιά στην επόμενη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν, επίσης, η προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα της αγοράς, η καινοτομία και η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων. Ξεχωριστή ενότητα αποτέλεσε η παρουσίαση της Λένας Λέκκου, Head of Design της SAE Athens και Multidisciplinary Designer, με θέμα την επιχειρηματική ταυτότητα και τη συνολική εμπειρία του πελάτη στη σύγχρονη αγορά.

Στην ημερίδα παρέστησαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, και ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταύρος Βοϊδονικόλας, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμούς.

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Οι εργασίες του XVIII Mediterranean Women Entrepreneurs Forum (MedaWomen), στο οποίο συμμετείχε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Βουτσινάς και πραγματοποιήθηκε στο Athens Marriott Hotel, επικεντρώθηκαν στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και στις δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών οργανώσεων της Μεσογείου.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Βουτσινάς υπογράμμισε την ανάγκη οι νέες τεχνολογίες να μετατρέπονται σε ουσιαστικά και προσβάσιμα εργαλεία για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας τον ρόλο των επιμελητηρίων στην παροχή γνώσης και υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.

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Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρωτοβουλία της ΚΕΕΕ, σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο οποίο προβλέπεται να συμμετάσχουν 5.353 γυναίκες του ιδιωτικού τομέα.

Στο περιθώριο των εργασιών του φόρουμ, αντιπροσωπεία των συμμετεχόντων φορέων επισκέφθηκε το Δημαρχείο Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο Δημήτριο Καρύδη. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με γυναίκες επιχειρηματίες για τις προοπτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της διεθνούς συνεργασίας.

Τέλος, ο κ. Βουτσινάς αναφέρθηκε στις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας των επιμελητηριακών οργανισμών της Μεσογείου, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η επόμενη διοργάνωση του MedaWomen Forum έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Ριέκα της Κροατίας το 2027.